Ontstressen met Bente: zonder koers

Hoe moet dat ook alweer, ontspannen? Bente (23) heeft haar eigen online magazine en werkt onder meer als online editor bij Flow. Ze wil van een bijna-burn-out naar een leven met minder stress. Ze schrijft over haar weg hiernaartoe.

Hoe moet dat dan, geen doel hebben? Met deze vraag heb ik de afgelopen weken geworsteld. Meteen de reden dat ik een tijdlang weinig van me heb laten horen. Ik ben namelijk voor het eerst in mijn leven doelloos, dobberend op stil water, zonder kaart of wind in de zeilen. Nu kunnen de meeste mensen daarvan genieten. Op een relaxte manier uitzoeken waar ze naartoe willen, zonder meteen actie te ondernemen omdat dat simpelweg nog niet kan.

Jammer genoeg ben ik niet zo’n nuchtere schipper, en voelde dat dobberen vooral als verzuipen. In plaats van relaxen in mijn bootje, ben ik zo druk bezig geweest met het bepalen van een koers dat ik geen ruimte meer had voor het leven zelf (of de ‘Ontstressen met Bente’-blogjes). Iedere activiteit die ik ondernam, moest me dichter bij mijn nog niet bekende doel brengen. Land wilde ik zien, en snel ook.

Lees ook: Ontstressen met Bente (10)

Maar zo werkt dat natuurlijk niet, ontdekte ik toen ik jammerend in de stoel zat bij mijn ademtherapeut. “Je hoeft niet meteen te weten wat je wilt in het leven,” sprak ze me streng toe. “Je maakt jezelf hartstikke moe door op zoek te gaan naar iets wat er nog even niet is.” Haar advies? Laat het komen zoals het komt.

En hoewel ik het niet makkelijk vind, probeer ik nu wat meer achterover te zitten in dat bootje van mij. Te beseffen dat het geluk niet zit in het toewerken naar een doel of het behalen daarvan, maar in de kleine dingen. Dat ik even niets hoef, bijvoorbeeld. En dat de zon zo lekker warm aanvoelt als ik buiten ben. Tijd om meer in het nu te leven, de toekomst komt vanzelf wel.