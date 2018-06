Een telefoon om alleen mee te bellen

Online editor Jeannette Jonker heeft een haat-liefdeverhouding met haar smartphone. Vooral buiten is ze hem liever kwijt dan rijk. Daarom heeft ze zich aangemeld voor een Light Phone.

Het is natuurlijk van de zotte dat je een tweede telefoon nodig denkt te hebben om minder op je smartphone te gaan kijken. Toch denk ik dat The Light Phone mijn leven prettiger zal maken. Met dit apparaat kan ik namelijk weer zorgeloos over straat. Gewoon ongestoord wandelen en om me heen kijken zonder mijn tijd te verdoen aan berichten die best kunnen wachten. Ik verheug me er enorm op.

Nu staan alle notificaties op mijn telefoon uit, omdat ik de onophoudelijke stroom binnenkomende berichten storend vind – en de vele geluiden en trillingen maken me onrustig. Helaas heb ik daardoor het idee dat ik belangrijke dingen mis en daarom kijk ik toch steeds of ik nog berichten heb. Met The Light Phone kan dat niet, want je kunt er alleen mee bellen en gebeld worden. De makers omschrijven het als volgt: ‘It’s a casual, secondary phone that encourages you to leave behind your smartphone and enjoy quality time doing the things you love the most, free of distraction. We call this going light.’

Nu wil ik niet per se nog een telefoon aanschaffen – The Light Phone is ontworpen als verlengstuk van je smartphone, de gesprekken worden doorverbonden van het ene naar het andere apparaat – maar ik vind het idee grappig en vrij briljant. De eerste lichting is al uitverkocht en er is een wachtlijst voor de volgende versie. Mensen zitten blijkbaar enorm te wachten op een mooie telefoon waarmee je alleen kunt bellen. Treurig vind ik het stiekem wel, dat we zelf niet meer in staat zijn om de verleidingen van een smartphone te weerstaan.

Ik ondervind dat zelf ook en ben er helemaal klaar mee dat ik altijd alles kan opzoeken, berichten ontvang, gegevens automatisch worden vastgelegd of gekoppeld en dat Siri zich overal mee bemoeit. Waarom doe ik mijn smartphone dan niet weg? Ergens wil ik dat namelijk wel, maar ik lijk vast te zitten in een idiote valstrik waar ik niet meer uit kan. Want je leven leiden zonder al die handige apps, dat is bijna geen doen. Hoe moet ik dan bankieren of podcasts luisteren? Ik zou natuurlijk af en toe zonder telefoon de deur uit kunnen gaan. Vroeger deed ik dat ook en het ging altijd goed. Maar ja, ik voel toch de druk om bereikbaar te zijn voor vrienden, familie, collega’s en mijn kinderen.

Een ouderwetse telefoon erbij nemen dan? Dat is ook weer zo’n statement en zo erg is het nou ook weer niet. Ik hou best van digitale ontwikkelingen, al wil ik dus niet dat ze mijn leven overnemen of beslissingen voor me nemen. Kortom: deze Light Phone lijkt me de oplossing om bewuster met mijn smartphone en schermtijd om te gaan. Zodat ik me kan focussen op dingen die ik aandacht wil geven, in plaats van me te laten leiden door een suf – zogenaamd smart – apparaat. Ik wil niet meer meedoen aan het staren naar een scherm in plaats van genieten van de dingen om je heen. Of altijd maar oordopjes in en geen vogel horen fluiten. Dus sta ik nu op de wachtlijst. Tot die tijd zal ik een hartig woordje met mezelf spreken en weerstand bieden aan die eeuwige stroom informatie en berichten die altijd en overal beschikbaar is.