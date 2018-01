Irene & Astrid: ‘Even laten sudderen’

Afwachten, pas op de plaats, even zien hoe het gaat. Het zijn niet echt woorden die bij ons passen. Tuurlijk, we maken bijna tien jaar Flow en hebben ook heus zelf wat geleerd van al die verhalen over loslaten. Maar toch trappen we nog regelmatig in de valkuil dat we denken dat de dingen beter worden als we de controle pakken.

Dingen zichzelf laten oplossen in plaats van erbovenop zitten, waarom lukt ons dat zo slecht? Waarom steken we direct onze vinger op als er een cadeau moet komen in het vriendengroepje? Waarom willen we meteen een werkproject vlot trekken wanneer dat niet lekker loopt? Waarom proberen we het in de liefde zo te sturen dat het helemaal aan onze verwachtingen voldoet (Irene) en waarom zitten we er bovenop als een van onze kinderen ruzie heeft op school (Astrid)?

We geven het niet graag toe, maar mannen zijn hier beter in. Die wachten rustig met verjaardagscadeautjes kopen tot het laatste moment, verdiepen zich een dag van tevoren eens in de route naar de vakantiebestemming of kijken een ruzietje met vrienden een paar dagen aan, in plaats van meteen in energievretende uitpraatsessies te vervallen. En weet je wat? Dan loopt het ook altijd weer goed af.

Een van de beste tips over afwachten die we ooit lazen, ging over onze mailbox. In plaats van die ieder uur te checken, kun je ‘m ook eens een dagje laten voor wat-ie is. ‘De helft van de mail is dan vaak al vervallen of opgelost,’ was het inzicht. Inderdaad. Een collega had al iets uitgezocht, andere berichtjes waren een dag later niet meer zo belangrijk. Kortom: als je alles altijd maar snel wilt oplossen, zet je jezelf vaak onnodig aan het werk. En eigenlijk is die mailboxregel toepasbaar op het hele leven. Even laten sudderen, het blijkt steengoed te werken. Afwachten wordt daarom ons nieuwe toverwoord. Of, zoals econoom Holm Friebe adviseert: ‘Zwijg eens wat vaker’ en: ‘Wacht tot iets wegebt’. Wijze adviezen van, tja, hoe kan het ook anders: een man.

