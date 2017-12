Irene & Astrid: Gezellig doen

In ieder nummer van Flow schrijven Irene en Astrid over wat hen op dat moment bezighoudt. In Flow 8 gaat het over gezellig doen.

Je zou het misschien niet denken, maar ondanks dat we Flow maken – waarin het toch draait om klein geluk en minder haast – zijn we soms kampioen ongezellig doen. Proppen we de lunch achter de computer naar binnen of laten we een bos bloemen verdrogen tot stof. Als we voor Flow op reis gaan, skippen we vaak de hele afdeling drankje-in-de-bar, maar roepen we zodra het kan ‘nou doei, trusten’ en duiken we allebei heel vroeg in onze hotelbedjes. Ook zouden we op de redactie weleens wat vaker met de champagnefles mogen zwaaien, om al het moois te vieren wat we maken. En thuis zijn we vaak te moe om een kopje thee te zetten of een kaarsje aan te steken voor onszelf (Irene) of slaan we onze eigen verjaardag over (Astrid).

Kortom: soms lijken we het zonde van de tijd te vinden om gezellig te doen. Terwijl we diep in ons hart natuurlijk weten dat dat helemáál niet zonde is. Hier draait het juist om in het leven! Die kleine momenten, lieve attenties, simpele rituelen, die kunnen het verschil maken tussen een mooie dag en een zozo-dag. Daarom hebben we bedacht dat we ons het komend jaar nu eens niet druk maken over deadlines en wat we moeten eten met kerst, maar gaan we vooral tijd stoppen in gezelligheid.

Dus wel het licht dempen en een muziekje opzetten, ook als we alleen thuis zijn (Irene). Wel tot heel laat op een feestje blijven in plaats van denken: morgen weer vroeg op (Astrid). En wel een kerstlunch met ingewikkeld servies en tafelkledengedoe organiseren voor onze collega’s. Want we willen graag tot die Nederlanders horen over wie journalist Annemiek Leclaire schrijft in het openingsverhaal Flow 8. Daarin roemt ze het unieke vermogen van Nederlanders om het altijd en overal gezellig te maken. De bitterballen, de speculaasjes, de Oudhollandsche gebakkraam en al die andere vormen van het ‘kleine geluk van het huiselijk leven’: daar mogen we best trots op zijn. De Denen hebben hygge, maar wij hebben gezelligheid. En wij gaan daar volgend jaar in ieder geval veel meer werk van maken. Beloofd!

Illustraties Amy Blackwell