Irene & Astrid: gewoon wat minder

‘Mag het een beetje meer zijn?’ Dat zinnetje hoorden we vroeger vaak. Bij de groenteboer als we een kilo golden delicious bestelden. Als we bij de Hema een zak drop lieten scheppen. Als we een stuk kaas kochten bij de kaasboer. Tegenwoordig is die vraag een beetje verdwenen, vooral eigenlijk omdat we alles zelf pakken en afwegen bij onze Appie-XL.

Toch denken we nog vaak aan dat zinnetje. Want soms lijkt het hele leven wel te draaien om altijd dat beetje meer. Na onze studie begonnen we in de valkuil te lopen: we gingen steeds meer verdienen, kochten steeds meer kleren, gingen steeds vaker op vakantie, wilden om de paar jaar een groter huis, verzamelden meer en mooiere meubels en ga zo maar door.

Tot we op een dag doorkregen dat we er niet gelukkiger van werden. Sterker nog, het ging ons tegenstaan. Wat bracht het ons uiteindelijk? Om dit leven vol te houden, moesten we steeds méér werken, steeds méér opruimen om alles in ons huis te laten passen, steeds méér leuke dingen laten gaan omdat we er geen tijd voor hadden.

Inmiddels maken we veel bewustere keuzes. Echte minimalisten worden we nooit, daarvoor zijn we toch stiekem wat te veel aan sommige dingen gehecht. Maar wat voelt het bevrijdend dat we niet meer zo nodig op zaterdagmiddag naar de stad hoeven om te winkelen. Even de duinen in levert een veel beter gevoel op. Rommelmarkten en kofferbaksales? Ooit een fijne hobby voor de zondagochtend, nu blijven we lekker thuis de krant lezen.

Het enige wat weleens knaagt, is dat het focussen op minder soms suf voelt. Die opwinding van die ene rommelmarktvondst of thuiskomen met een tas vol nieuwe kleren van H&M, die is er niet meer. Gelukkig hebben we een manier gevonden om het wat spannender te maken. Irene oefent hard op minder verwachtingen hebben (jaja, vooral in de liefde) en Astrid op minder sorry zeggen en gewoon haar eigen plan trekken. Dat levert weer allerlei andere verhoudingen en rare situaties op, en daar willen we dan wél weer meer van!

In Het grote boek van minder kun je meer lezen over dingen die we een tandje minder zouden willen doen.

Illustratie Amy Blackwell