Irene en Astrid: ‘Vandaag hebben we ook wat te vieren’

In ieder nummer van Flow schrijven Irene en Astrid over wat hen op dat moment bezighoudt. In Flow 7 gaat het over het vieren van vandaag, en iets minder gefocust zijn op de toekomst.

Wat zijn we toch vaak bezig met de toekomst, in plaats van te genieten van wat er hier en nu is. Dat merkten we weer toen we met dit nummer bezig waren. Volgend jaar bestaat Flow tien jaar, en daar waren we ook al plannen voor aan het maken. Voor mooie specials, voor jubileumedities, voor verjaardagsfestiviteiten. Steeds als we iets moois tegenkwamen, stopten we het in de computer (of in ons hoofd) in ons jubileummapje.

Maar ineens rinkelde er een belletje. Want hebben we van al die jaren Flow niet juist geleerd dat het draait om dit moment in plaats van om straks en later? “Vandaag is de toekomst die je jezelf vorige maand hebt beloofd,” zei mindfulnessexpert Mark Williams eens in een interview in Flow. En zo is het. Weg met dat gedoe voor over een jaar. Vandaag hebben we ook wat te vieren! Dat we niet tien, maar wel negen jaar bestaan bijvoorbeeld. Dat we elke dag met heel veel mooie lieve mensen Flow maken. Dat we heel erg offline waren deze zomer, zodat we even echt konden bijtanken.

Dus nu hangen we dat (denkbeeldige) slingertje op. En maken we meer tijd voor de dingen die we echt graag willen doen. Trekken we voortaan ’s morgens eerst een paar baantjes in het zwembad (Astrid) en beginnen we met die opleiding aan The School of Life die maar in ons hoofd blijft zoemen (Irene). Iets vaker het leven leven en het leven vieren, we gaan het doen!