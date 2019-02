Irenes poging tot ontspullen #3

Sinds Tidying up with Marie Kondo op Netflix verscheen, lijkt het wel of de hele wereld aan het ontspullen is geslagen. Ook Flow’s Irene wil eens flink de bezem door haar huis halen. De komende weken blogt ze erover.

Wat was ik blij met die nieuwe lege plekken in kasten en lades. Maar ze werkten ook iets in de hand wat ik niet had voorzien. Ik propte ze vol met dingen waar ik geen beslissing over kon nemen, die op de ja/nee-stapel lagen. Bij twijfel dacht ik: ik stop het maar even terug in de kast. Dan is het uit het zicht. Het voelde als een beslissing, maar was het eigenlijk niet. Dat is les vijf: houd jezelf niet voor de gek.

Het voelt echt lichter

Eigenlijk heeft mijn poging tot ontspullen vooral veel geld gekost (toch twee dagen iemand ingehuurd), maar niet heel veel resultaat opgeleverd. Vooral door mijn eigen schuld. Geen tijd maken en geen knopen doorhakken werkt dus niet. Maar één ding is wel heel positief aan dit experiment. Het voelde echt lichter, alsof die zolder vol rotzooi al heel lang op mijn schouders drukte. Nu was er minder troep (mijn ontspuller had namelijk wel echt drie keer haar auto volgeladen met spullen die naar de kringloop of stort konden) en ik voelde even hoe fijn het is, een leger huis. Een huis met minder. Ik ga het dus nog een keer proberen jongens, deze lente. En dan neem ik mijn eigen lessen ter harte!

Tekst Irene Smit Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com