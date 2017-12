Lisannes Online Journal (3): affirmaties

Lisanne (23) is online editor bij Flow en probeert uit wat ze in het blad of online tegenkomt, om te ontdekken wat voor haar goed werkt in haar (drukke) leven. Deze keer: positieve affirmaties.

Tijdens mijn Miracle Morning-routine – hierover schreef ik in mijn vorige blog – kreeg ik een heel verrassend inzicht. Ik ben namelijk gevallen voor ‘positieve affirmaties’, een manier om positief te denken. Nou wil ik niet zeggen dat ik dat niet al deed, in tegendeel zelfs. Maar naarmate ik ouder word, heb ik nogal last van een onrustig gevoel. Het idee van moeten presteren en perfect willen zijn, wordt met de dag groter. Ik ‘moet’ van mezelf elke dag iets bereikt hebben en dat ook perfect hebben uitgevoerd. Vervolgens is het eigenlijk nooit perfect en dat leidt tot negatieve gedachtes, vooral over mezelf. Blader alleen al door mijn agenda: ik zet nooit een ochtendje series kijken op de planning (want ja, daar bereik je toch niets mee?). Misschien ‘moet’ dit anders – voordat de bekende winterdepressie van mij kan winnen.

Na wat onderzoek op het internet ontdek ik een aantal manieren om deze positieve affirmaties in mijn hoofd te programmeren. Deze tips kwam ik tegen:

Denk niet alleen positief, maar spreek die gedachtes ook uit.

Blijf jezelf herinneren aan alle goede dingen in je leven.

Hang positieve gedachtes op aan de spiegel.

De woorden ‘niet’ en ‘geen’ bestaan niet.

Gebruik zo min mogelijk negatieve woorden zoals ‘jaloers’.

Schiet er een negatieve gedachten door je hoofd, haal dan je schouders op zodra je je daarvan bewust wordt. Recht je rug vol zelfvertrouwen (zelfs als je voelt dat je doet alsof).

Oké, aan de slag, een paar van mijn affirmaties:

Ik heb alles wat ik nodig heb om mijn doel te kunnen bereiken.

Ik sta open voor veranderingen.

Ik luister naar wat mijn lichaam nodig heeft.

Ik ben het waard om lief te hebben.

Ik laat alle oude overtuigingen los om te veranderen.

Ik leef in het nu en laat dingen uit het verleden los.

Ik heb een positief beeld van mezelf.

Ik heb leuke mensen om me heen verzameld die me elke dag blij maken.

Lees ook: Lisannes Online Journal (2): Miracle Morning

De winterse dagen door

De afgelopen dagen stonden voor mij in het teken van herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Elke dag keek ik naar mijn affirmaties en sprak ik ze uit (in mijn hoofd, dat dan wel). Aangezien het de laatste tijd voor mijn gevoel ineens eeuwig regent, kwamen de positieve gedachtes als geroepen. En wat blijkt? Zolang je blijft herhalen wat je wilt denken, kun je het ook echt gaan denken. Ik moet gewoon – in dit geval mag ik ‘moeten’ – meer met mezelf bezig zijn. Eigenlijk is iedereen met zichzelf bezig, ook ik. Alleen was ik vooral druk met mezelf naar beneden halen. Nergens voor nodig. Wees positief over jezelf, want niemand is de hele dag met jou bezig. Behalve jijzelf.

Grappig genoeg is een quote me heel goed bijgebleven, uit een boekje dat ik cadeau kreeg tijdens ons sinterklaas-dobbelspel: ‘Toen de Israëliërs de reus Goliath zagen, dachten zij: hij is zo groot dat wij ‘m niet aankunnen. Maar David zag ‘m staan en dacht: ik kan me sterk vergissen, maar Goliath die is zo groot, ik kan ‘m echt niet missen.’ Oftewel: omdenken.

Door een paar positieve gedachten op te schrijven, ook al zijn het er maar een paar of is het voor een keer, zie je ze echt voor je en ga je er ook, bewust of onbewust, iets mee doen. Ik ben er nog niet, maar de komende tijd blijf ik dit riedeltje vrolijk herhalen in mijn hoofd.

Notes