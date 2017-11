Lisannes Online Journal (2): Miracle morning

Lisanne (23) is online editor bij Flow en probeert uit wat ze in het blad of online tegenkomt, om te ontdekken wat voor haar goed werkt in haar (drukke) leven. Deze keer: de Miracle morning.

De afgelopen tien dagen stond ik elke ochtend om zes uur naast mijn bed. Best vroeg, maar voor mij niet per se een ver-van-mijn-bed-show. Ik sta doordeweeks altijd om half zeven op. Oké, dan snooze ik naar kwart voor zeven. Daarna maak ik me snel klaar en begin ik rond achten aan mijn werkdag. Drie keer in de week ga ik vóór het werk eerst nog sporten. Vaak plan ik alles krap, dus dit is een mooie kans om ’s ochtends meer tijd voor mezelf te nemen. Hiervoor liet ik me inspireren door de ervaring van De Groene Meisjes.

Wat is de Miracle morning?

De Amerikaanse Hal Elrod bedacht een ochtendroutine genaamd, Miracle Morning, die zijn leven veranderde en schreef er een gelijknamig boek over. Daarin vertelt hij hoe je voor acht uur ’s ochtends echt tijd voor jezelf kunt maken. Dat doe je in zes stappen: stilte (bijvoorbeeld mediteren), lezen, affirmaties (positieve gedachtes), visualiseren, schrijven en bewegen. Ik gaf hier mijn eigen draai aan.

Mijn ochtendritueel

De eerste ochtend word ik wakker door mijn wekker. Op aanraden van mede-vroege-vogels ligt mijn telefoon op mijn bureau. En omdat ik het vervelende geluid van mijn wekker niet lang kan verdragen, ben ik er snel uit. Het is drie minuten over zes en ik ben trots. Ondanks de ongezellige kou buiten heb ik de dagen daarna weinig moeite met het opstaan.

Ik begin elke ochtend met een glas water en citroensap. Vervolgens schrijf ik in mijn Morning-boekje en ga ik tien minuten (als ik het volhoud) op mijn bed mediteren. En ik wil elke dag even bewegen, al moet dat nu noodgedwongen op een laag pitje. Vlak voor deze uitdaging begon, ben ik namelijk akelig gevallen op mijn stuitje en daardoor heb ik veel moeite met lopen. Aangezien ik een bewegelijk persoon ben, baal ik hier enorm van en ben ik vrij onrustig. Maar door mijn gedachten op te schrijven, leer ik wel om dit te relativeren en me een keer te focussen op rustig bewegen in plaats van mijn gebruikelijke, zwaardere oefeningen. Ik volg bijvoorbeeld een yogales op YouTube.

En word ik hier een minder (sportief) persoon van? Nu ik mezelf deze vraag tien dagen lang heb gesteld, is mijn antwoord heel duidelijk ‘nee’. Ik noem het mijn Miracle-morning-inzicht: ik hoef niet altijd zo streng te zijn voor mezelf. Eigenlijk ook een onbewuste, positieve affirmatie. Kwam die val toch misschien goed uit. Alsof het zo moest zijn.

Notes:

Het fijnste gevoel dat ik eraan over heb gehouden, was de rust waarmee ik mijn dag begon. Ik word soms zo geleefd door drukte en heb altijd mensen om me heen, dus het is heerlijk om eens niets te hoeven zeggen of te moeten.

Ik blijf dit Miracle Morning ritueel niet elke ochtend doen. ’s Avonds heb ik vaak afspraken waardoor ik soms laat in bed lig. En ik heb gemerkt dat je wel op tijd moet slapen om dit te kunnen volhouden. Maar in een drukke periode is dit in mijn leven een goed moment van de dag om tot mezelf te komen. Want zodra mijn werkdag is begonnen, ben ik tot ik ga slapen vaak met andere mensen en is er weinig tijd om nog even tot mezelf te komen.

Van affirmaties had ik nog nooit gehoord. Maar toen ik begon met deze uitdaging, ben ik me erin in gaan verdiepen. Deze methode blijkt voor goed te werken om mijn negatieve gedachtes voor te zijn. Een wijze les voor als er weer te veel gedachtes in mijn hoofd gaan rondspoken.

Mocht je dit ook willen proberen, zet vooral door. Ook al ben je geen ochtendmens. Het helpt je om de drukte letterlijk voor te zijn en écht even alleen met jezelf bezig te zijn.

Illustratie Amber Goodvin