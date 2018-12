Marijes favoriete boeken van 2018

Welke boeken die we het afgelopen jaar lazen, zijn ons het meest bijgebleven? Tot eind december delen we elke zondag de favorieten van de Flow-redactie. Deze keer de zeven van eindredacteur Marije.

Idaho – Emily Ruskovich

“Dit boek was een aanrader in Flow van @teawithdarcy, waarna ik het ben gaan lezen met mijn leesgroepje. Hoofdpersonen zijn Wade en Ann, die op het oog gelukkig getrouwd zijn. Onderhuids sluimert er een groot drama dat zich afspeelde toen Wade nog een gezin had met Jenny. Ann wil uiteraard graag weten wat er is gebeurd, maar twee dingen maken het ingewikkeld: Wade (die nooit eerder iets over zijn ‘vorige leven’ heeft losgelaten) heeft geheugenproblemen en Jenny zit in de gevangenis. Een boek met een wat dreigende sfeer waar je helemaal in verdwijnt: de ruige natuur in Idaho en Anns zoektocht bleven nog lang bij me.” (Atlas Contact)

Gesprekken met vrienden – Sally Rooney

“Sally Rooney was een van mijn ontdekkingen dit jaar. Haar debuut gaat over het studentenleven, maar dan op een anders-dan-anders-manier: ze beschrijft hoe je je ook als student, met veel mensen om je heen, eenzaam en onzeker kunt voelen – en soms helemaal niet zo goed weet wat je wilt met je leven. Hoofdpersoon Frances (21) worstelt hiermee. Andere thema’s: gedichten (Francis doet samen met haar beste vriendin Bobbi mee aan poetryslams) en de liefde (ze belandt tegen wil en dank in een ingewikkelde relatie). Rooney’s tweede boek Normal people is net uit (vertaling verschijnt in januari) en daar verheug ik me nu al op.” (AMBO|Anthos)

Na Mattias – Peter Zantingh

“Dit boek begint met een fiets. Hij is voor Mattias, maar die kan hem zelf niet meer in ontvangst nemen. Wat is er gebeurd? Je leest zijn verhaal door de ogen van acht mensen, die allemaal een (grote of minder grote) rol speelden in Mattias’ leven. Door hen leer je niet alleen Mattias kennen, maar is ook heel goed voelbaar hoe het is om iemand te verliezen. En hoe je daarna niet ‘de draad oppakt’, maar echt weer moet herijken.” (Das Mag)

Abdoel en Akil – Yolanda Entius

“Doris en Nola (allebei 17) gaan met een rugzak op vakantie naar Frankrijk, om een vriendin op te zoeken die er druiven aan het plukken is. Als ze de weg vragen aan twee mannen, stellen zij voor om met z’n vieren naar een kasteel te gaan. En dan gebeurt er iets wat misschien wel herkenbaar is: de meiden voelen een nee, maar zeggen ja. Dat ene antwoord beïnvloedt hun vriendschap en de rest van hun leven.” (Van Oorschot)

Vanuit hier zie je alles – Mariana Leky

“Dit is zo’n boek waar ik vanaf de eerste bladzijde blij van werd. Vooral omdat de hoofdpersonen (en hun beetje magisch-realistische wereld) me zo raakten. Luise krijgt van haar merkwaardige moeder en reislustige vader weinig aandacht – maar des te meer van haar oma Selma en de opticien (een trouwe vriend die al jaren heimelijk verliefd is op Selma). Van hen leert ze veel mooie levenslessen. En ze loopt een monnik tegen het lijf (die even in het land is, maar in Japan woont), en hun ontluikende liefde is zó mooi beschreven. Trouw noemde het ‘een hartverwarmend appel om nooit het optimisme te verliezen’, en zo is het.” (Nieuw Amsterdam)

De blikman – Sarah Winman

“De liefde, daar draait het allemaal om in dit boek. Toch zit alles net even anders dan je in eerste instantie zou denken. Als Michael in Oxford komt wonen, wordt Ellis al gauw zijn beste vriend. Wat volgen zijn eindeloze fietstochten en zomerse zwempartijen – en sluimerend het verdriet om Ellis’ moeder, een bijzondere vrouw die jong overlijdt. De twee begrijpen elkaar zo goed, dat er soms meer lijkt te zijn dan vriendschap alleen. Maar dan maken we een sprong in de tijd: Ellis is getrouwd met zijn grote liefde Annie en Michael is uit zijn leven verdwenen. In deel twee (geschreven vanuit het perspectief van Michael, in deel één is dat Ellis), vallen de puzzelstukjes op hun plaats: wat gebeurde er in de tussentijd en hoe sijpelde dat door in de rest van hun leven?” (Orlando)

Noord – Sien Volders

“Soms zoemt er ineens een boek rond op Instagram. Ik las Noord op aanraden van @elskeleest en o, wat vond ik het mooi. Sien Volders nam me met haar originele schrijfstijl en beelden mee naar het uiterste noorden van Canada, waar goudsmid Sarah naartoe is gereden omdat ze op een kruispunt in haar carrière staat. Hier kan ze zich niet verschuilen achter haar houding van de gevierde kunstenaar die ze thuis in Vancouver is, maar dompelt ze zich onder in het rauwe leven in het dorpje Forty Mile, waar een handjevol bewoners zich tijdens de harde winters vermaakt met drinken en het spelen van bluegrass-muziek. Een van de muzikanten, Adam, haalt Sarah volledig uit haar comfortzone.” (Hollands Diep)