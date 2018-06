Handig om te delen, dachten we: ons lijstje aangename-muziek-om-bij-te-werken. Rustige muziek die niet afleidt, maar je wel even weghaalt uit de drukte om je heen. Een rondje over de redactie leverde de volgende tips op.

Ludovico Einaudi (bijv. het album Islands – Essential Einaudi)

Philip Glass (bijv. Piano works en The hours)

Yann Tiersen (bijv. de soundtrack van de film Amélie)

Ella Fitzgerald sings the Cole Porter song book

Requiem van Gabriel Fauré

Joep Beving (pianomuziek)

Wim Mertens (pianomuziek)

Erik Satie

Vitamin String Quartet

Fotografie ©Christin Hume/Unsplash.com