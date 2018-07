Astrid & Irene: vakantietypes

Al maken we dan al jaren samen Flow, als het op vakanties aankomt, zijn we ontzettend verschillend. We maakten er een lijstje van.

De bestemming

Irene: Ik ben voor zo zonnig mogelijk. Ik wil warmte voelen, want pas dan kom ik in de zalige nietsdoenmodus. Maar in de praktijk blijf ik gewoon vaak in Nederland en hoop ik op zon. Vreemd genoeg heb ik elk jaar mazzel. Schijnt de zon nét dat weekje dat ik op een camping zit.

Astrid: Als redhead maak je mij niet blij met temperaturen boven de dertig graden. Op de een of andere manier ga ik dan op standje UIT. En ik hou van dat noordelijke sfeertje. Ik zit graag in een Engelse pub en lig liever in een warmwaterbron in IJsland dan aan een zwembad in Zuid-Europa.

De bagage

Irene: Stiekem ben ik jaloers op Astrid, die van de travel light is. Ik ben pas gerust als ik veel mee heb. Gympen, maar ook pumps voor die ene avond dat ik daar zin in heb, hardloopschoenen, slippertjes en een extra paar gympen voor als die andere toch niet lekker zitten. En zo gaat dat ook met de rest. Ik zou best heel stoer met een klein koffertje willen reizen, maar ach, ik weet hoe gelukkig ik ben als ik alles bij me heb wat ik eventueel aan wil. Dat de helft ongebruikt mee teruggaat, geeft niet.

Astrid: O, niets leuker dan zorgeloos op pad met een paar jurkjes, mijn e-reader en mijn goede humeur. Het geeft me een vrij gevoel als ik weinig mee hoef te sjouwen. En ik vind overal wel wat om me mee te vermaken. Mooie steentjes zoeken of het plaatselijke suffertje uitspellen. Het boeit me ook nooit zo erg wat ik aan heb op vakantie. Ben ik iets vergeten, dan koop ik het daar wel.

Lees het volledige editorial van Irene en Astrid in het Vakantieboek 2018.

Illustraties Amy Blackwell