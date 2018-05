Zacht werken met Ellen (#5): het lichaam

Zacht werken gaat over met aandacht werken, over niet ‘nog even snel iets doen’ en je werk leuk houden. Businesscoach Ellen de Lange-Ros schreef er een boek over: Een zaak van zacht werken. Voor Flow schrijft ze blogs over haar ervaringen met zacht én hard werken.

“Maar hij is niet altijd druk hoor!” Mijn oudste legt iets uit over Robin, een druk mannetje uit zijn klas dat het thuis niet makkelijk heeft. “Als er ruzie is geweest en hij komt daarna de klas binnen, weet Robin dat direct.” Ik knik geïnteresseerd. De drukke Robin heeft blijkbaar een gevoelige kant, iets wat mijn oudste feilloos observeert.

Dat aanvoelen van de sfeer en stemmingen van anderen is iets waar je volop voordeel van kunt hebben. Niet alleen als kind op school, maar ook als volwassene op je werk. Sterker nog: het is onmisbaar als je zacht wilt werken.

Zacht werken is navigeren op de stroom van het leven. Je laat je meevoeren, terwijl je ook de regie houdt. Maar hoe doe je dat precies? Dat is minder mentaal dan je misschien denkt: zacht werken is ook een fysieke vaardigheid.

Je lichaam is meer dan alleen een verzameling botten, spieren en pezen. We komen er in het Westen steeds meer achter dat het ook een instrument is waarmee je energie kunt waarnemen. Niet alleen energiegolven als licht of geluid, maar ook andere zaken. Zo kun je soms de sfeer in een kamer aanvoelen als je binnenkomt, of het humeur van een ander. Hoe werkt dat precies?

Je lichaam neemt niet alleen waar met de externe zintuigen, maar ook vanbinnen. Je kent het vast wel: een vreemde kriebel in je buik, een knoop in je maag of druk op je keel. Het interessante is: iedereen observeert op die manier en het gebeurt continu. Maar veel mensen zijn zich er niet van bewust. Hoe meer je het gaat opmerken, hoe meer je er bewust gebruik van kunt maken.

Dat klinkt makkelijk, maar is het lang niet altijd. Om deze ‘sensor’ bewust in te zetten, is het belangrijk om te leren luisteren naar de signalen van je lichaam en ze waar te nemen. Maar vaak zijn we zo druk met hard werken dat we rennen, vliegen en jagen. Daardoor zitten we met onze aandacht in ons hoofd, bij alles wat straks nog moet gebeuren. En op die momenten raken we de connectie met ons lichaam kwijt. Waardoor we verzanden in een negatieve spiraal van druk zijn en nog harder werken, nog meer disconnectie met ons lichaam.

De eerste stap van zacht werken is daarom simpel: sta even stil. Kies bewust waar je nu aandacht aan wilt geven. Dan voel je weer dat je lichaam allerlei signalen geeft waarmee je kunt afstemmen op wat er om je heen gebeurt. Daardoor gaat alles, je werk en je leven, makkelijker. Je werkt zacht en bereikt meer, met minder moeite.

Het leren waarnemen van de sfeer en stemmingen om je heen, dat kan iedereen. Maar er bewust mee omgaan, dat is helaas niet iets wat je al op de basisschool leerde. Gelukkig kun je het jezelf leren, op de school van het leven. En dan blijkt het een kinderlijk eenvoudige les die we allemaal snappen. Daar kan de jonge Robin je alles over vertellen.

Fotografie Green Chameleon/Unsplash.com