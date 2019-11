3 boeken over bosbaden

De Japanners noemen het shinrin-yoku, oftewel bosbaden: je onderdompelen in de natuur. In deze drie boeken lees je er meer over.

Shinrin-yoku – De kunst en wetenschap van het bosbaden

Dr. Qing Li, expert op het gebied van bosgeneeskunde, toont in dit boek aan dat je door tijd door te brengen tussen het groen, je bloeddruk kunt verlagen en je stresslevel laat dalen. En daarvoor hoef je niet meteen het bos in: meer kamerplanten in huis kunnen ook al helpen. Met anekdotes en praktische aanwijzingen om shinrin-yoku zelf te proberen. (Lev)

Je kunt het boek hier bestellen.

Shinrin-yoku – De helende kracht van bosbaden

Journalist Annette Lavrijsen beschrijft de relatie tussen natuur, ons lichaam en ons brein. Aan de hand van eigen ervaringen en eenvoudige oefeningen laat ze zien hoe we in de westerse wereld de Japanse kunst van het bosbaden kunnen toepassen. (Ambo | Anthos)

Je kunt het boek hier bestellen.

Shinrin-yoyu – De Japanse kunst van het bosbaden

Universitair docent en onderzoeker Yoshifumi Miyazaki vertelt in dit geïllustreerde boek meer over je onderdompelen in de natuur, en wat je ermee kunt in je dagelijks leven. (Het Spectrum)

Je kunt het boek hier bestellen.



