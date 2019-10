3 boeken over offline gaan

Waarom vinden we het zo moeilijk om onze telefoon weg te leggen? Wat zou er gebeuren als we dat wel zouden doen, en kúnnen we dat überhaupt nog? Deze drie boeken geven antwoord op deze vragen, en meer.

Hoe komt het dat meer dan de helft van de Westerse bevolking minimaal één digitale verslaving heeft? Waar komt die onweerstaanbare aantrekkingskracht vandaan? Adam Alter legt op intrigerende wijze uit hoe telefoon- en appontwikkelaars hun producten op zo’n manier maken dat wij steeds meer willen. En hoe we onszelf én onze kinderen hier tegen kunnen wapenen.

Onze digitale verslaving is ontzettend stressvol voor ons brein: het krijgt geen minuutje rust. Hierdoor liggen burn-outs en andere gevaren constant op de loer. Digital coach Florence Pérès helpt je op een wetenschappelijke manier om stap voor stap je digitale leven weer onder controle krijgt. Zo word je uiteindelijk relaxter, creatiever, én efficiënter.

Bram van Montfoort is 24 jaar en altijd online. Social media, mail, WhatsApp: alles staat non-stop aan. Om van zijn verslaving af te komen, besluit hij een jaar offline te gaan, met alle (hilarische) gevolgen van dien. Want hoe spreek je met je vrienden af als je ze niet kunt vinden in de kroeg? En hoe vind je de weg zonder dat je telefoon de route voor je uitstippelt? Gaandeweg ontdekt hij dat offline gaan niet alleen onhandig is, maar je juist ook heel veel mooie dingen kan brengen.

Tekst Quirine Brouwer Fotografie Perfect Snacks/Unsplash.com

