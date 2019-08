Body positivity boekentips

Lief zijn voor je lichaam en er vooral wat minder kritiek op leveren. Er verschijnen steeds meer boeken over body positivity. We tippen er drie.

Body positive power

‘Je leven is al begonnen, en daar heb je geen strakke buikspieren voor nodig,’ staat er op de voorkant van dit boek. Megan Jayne Crabbe (op Instagram bekend onder de naam @bodyposipanda) is vastberaden om zoveel mogelijk mensen de waarheid te vertellen: we zijn goed genoeg zoals we zijn. In haar boek pleit de auteur voor een wereld waarin iedere lichaamsvorm wordt gevierd. (Body Positive Power, Megan Jayne Crabbe, Blossom Books)

Knap voor een dik meisje

Tatjana Almuli is al haar hele leven te dik en krijgt zo lang ze zich kan herinneren ongevraagd commentaar op haar lichaam. Van familie, wildvreemden en specialisten. Zelfs wanneer ze eenderde van haar lichaamsgewicht verliest, blijft het ongevraagde commentaar groeien. Helemaal wanneer ze weer aan begint te komen. In dit boek neemt Tatjana zélf de regie in het gesprek over haar lichaam en doet ze openhartig verslag van het leven als een vollere vrouw, in een land waar dun zijn de norm is. (Knap voor een dik meisje, Tatjana Almuli, Nijgh & van Ditmar)

Op je lijf geschreven

Niet blij worden van je eigen spiegelbeeld, denken dat je leven beter wordt als je wat kilo’s kwijt bent en elke maandag opnieuw beginnen met diëten. Het was het patroon waarin Mayra Louise twintig jaar lang terug bleef vallen. Totdat ze zich realiseerde dat het zonde van haar tijd en haar leven was. In dit boek deelt ze op persoonlijke wijze en met humor haar verhaal en de belangrijkste inzichten die ze de afgelopen jaren over het onderwerp leerde.

