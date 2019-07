3 boeken over burn-outs

Bij burn-outs denken we vaak aan de negatieve kant ervan, maar ze kunnen ook nieuwe inzichten en ontdekkingen opleveren. Drie boeken over dit thema.

Fokking druk – Het ultieme anti-stressboek, Thijs Launspach

In Fokking druk legt psycholoog Thijs Launspach uit waarom we tegenwoordig zo druk zijn, wat stress en een burn-out nou eigenlijk zijn, en wat je kunt doen om rustiger en ontspannener te leven. Daarvoor gebruikt hij de wetenschap, technieken van deskundigen en zijn eigen ervaringen. (Spectrum)

Jong burn-out – In vijf stappen naar meer energie, Nienke Thurlings

Eén op de zeven mensen krijgt een burn-out. Nienke Thurlings overkwam het op haar 24ste, en deelt nu haar kennis en ervaringen op haar website Jongburnout.nl. Al haar tips heeft ze gebundeld in Jong burn-out, met onder andere testjes, oefeningen en meditaties om je op weg te helpen naar een energievol leven. (Gottmer)

NIETS – Mijn zoektocht naar innerlijke rust in tijden van alles, Maaike Helmer

In NIETS vertelt Maaike Helmer van het online magazine Stressed Out over haar zoektocht in de drukke maatschappij naar meer kalmte in hoofd en lijf. Dat ging met (hard) vallen en opstaan. Ze vond een wonderlijk simpel inzicht bij een oude Japanse filosofie, die haar nu dagelijks meer rust geeft dan ze ooit had kunnen vermoeden. Meer ‘niets’ in tijden van ‘alles’.

