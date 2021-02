3 boeken over fotografie en het maken van foto’s

Fotograferen en daarmee prachtige natuur en momenten vastleggen, we houden ervan. We zochten 3 boeken voor je uit om je meer te verdiepen in de wereld van fotografie.

Over fotografie – Susan Sontag

In haar boek gaat Susan Sontag op zoek naar de rol van beelden in onze mediacultuur en de (on)bedoelde effecten van fotografie.

Het originele boek is alleen nog tweedehands of als e-book te verkrijgen. Er is onlangs wel een nieuwe versie verschenen. Je kunt het hier bestellen.

Foto Vincent Mentzel – Vincent Mentzel

In dit boek geeft fotograaf Vincent Mentzel een overzicht van 40 jaar geschiedenis door middel van bijzondere portretfoto’s.

Foto Vincent Mentzel is alleen nog tweedehands verkrijgbaar. Je kunt het hier bestellen.

Shoot! – Fotograferen met je hart – Anki Wijnen

Anki Wijnen vertelt in haar boek haar fotografiegeheimen. Maar dan wel zonder lastige termen en met begrijpelijke uitleg. Daarnaast vind je er de nieuwste informatie over fotografie, opdrachten en inspirerende beelden.

Je kunt shoot! – fotograferen met je hart hier bestellen.

Deze boeken zijn onderdeel van een verhaal uit Flow 2-2017.

We schreven al eerder hoe je begint met analoge fotografie.

Fotografie Eduardo Gorghetto/Unsplash.com