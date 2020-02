3 boeken over niksen

Buitenlandse media jubelen en masse over het Nederlandse ‘niksen’. Drie boeken over het onderwerp.

Het nietsdoen lijkt moeilijker dan het klinkt in een wereld die constante output van ons verwacht. Hoe kunnen we meer luieren en even niets doen voor meer creativiteit en geluk? Dit boek van Olga Mecking staat vol met tips, anekdotes en meningen van experts.

Kunnen we onszelf een beter brein geven? Niki Korteweg, wetenschapsjournalist, start na een stressvolle periode en een burn-out aan een persoonlijke zoektocht aan de frontlinie van de hersenwetenschappen. Hoe krijg je je geheugen en concentratie op orde? Kan je brein beter worden dan ooit? Ze duikt hiervoor in onder meer pillen, breintraining, traditionele meditatie en elektrische hersensimulatie. Niets blijft onbeproefd.

De schrijver staat bekend van de podcast Note to Self en ging met tienduizenden luisteraars de uitdaging aan om hun telefoongebruik drastisch te verminderen, in de hoop door een gezonde dosis verveling weer creatiever te worden. Dit boek bouwt verder op dit experiment en zet aan het denken over ons leven in de digitale wereld.

