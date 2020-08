3 zomerboeken die zich afspelen in een ander land

Ligt jouw stapel voor deze zomer al klaar? Wij verzamelden verse titels waar we ons op verheugen én tippen zomerboeken die we niet weg konden leggen.

Homers vlucht – Rutger Pontzen

Al het leed in de wereld. Om eraan te ontsnappen besluit hij alleen nog maar te gaan vliegen. En zo slaat hij niet alleen op de vlucht voor de wereld, maar ook voor zijn eigen gevoelens. Maar dan gaat het mis op een trans-Atlantische vlucht, als hij door een kleurrijk drietal en een stewardess met zijn neus op de feiten wordt gedrukt. Want onder de wolken is van alles gaande in de wereld. (Querido)

Zonder de top te bereiken – Paolo Cognetti

Deze nieuwe Cognetti gaat over een man die – vergezeld door vrienden en onbekenden, een paar muildieren en een boek – een voettocht maakt door een afgelegen gebied in de Himalaya. Op soms meer dan vijfduizend meter hoogte probeert hij, ondanks zijn hoogteziekte (‘mijn maag was een meedogenloze hoogtemeter’), antwoorden te krijgen. Het leidt tot een reis vol bijzondere ontmoetingen en de herontdekking van schoonheid in alles wat klein is. (De Bezige Bij)

Het verre veld – Madhuri Vijay

Na het overlijden van haar moeder reist Shalini vanuit Bangalore naar Kasjmir, een klein Himalaya-dorp dat op sommige kaarten niet eens bestaat. Ze is er op zoek naar een kasjmierverkoper die haar misschien meer kan vertellen over het roerige leven van de vrouw met wie ze een sterke maar ingewikkelde band had. De zoektocht heeft grote consequenties – voor haar en de bewoners van dat vergeten dorpje. Een ingrijpend boek over familie en de politiek in India. (Meulenhoff)

