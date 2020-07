3 zomerboeken die zich afspelen in een andere tijd

Ligt jouw stapel voor deze zomer al klaar? Wij verzamelden verse titels waar we ons op verheugen én tippen zomerboeken die we niet weg konden leggen.

Liefde als het erop aankomt – Daniela Krien

Na de val van de Berlijnse muur is er vrijheid. Maar voor vijf vrouwen, die opgroeien in de DDR en net volwassen zijn als ze de val meemaken, voelt ook dit leven dwingend: ze moeten nu ineens hun eigen keuzes maken. Wat volgt is een zoektocht naar geluk en liefde – en leren meebuigen als het allemaal anders loopt. Liefde als het erop aankomt, Daniela Krien (Ambo|Anthos)

Hier zijn we – Graham Swift

Vier jaar na het mooie Moeders zondag komt Graham Swift met een opvolger. Wat is het verschil tussen een truc en een illusie? Het antwoord op deze vraag lees je in dit (wederom) compacte boek van 192 pagina’s. Het is de zomer van 1959. In een theater op een pier ergens in Engeland stelt Jack Robinson elke avond zijn performers voor op showachtige wijze, met illusionist Ronnie en assistent Evie als grootste sterren. Wat het publiek niet weet, is dat zich achter het rode gordijn een drama voltrekt dat invloed heeft op de levens van alle drie. Hier zijn we, Graham Swift (De Arbeiderspers)

De vreemdelinge – Claudia Durastanti

‘[…] hij was doof, zij ook, en hun relatie zou iets hebben dat intiemer en diepgaander was dan liefde.’ Stilte is hét thema in de roman van de Italiaanse Claudia Durastanti. Onder meer omdat haar beide ouders niet kunnen horen, en dat is knap eenzaam voor haar. Maar ook omdat ze zich als immigrant in Londen niet altijd gehoord voelt. In dit bijzondere boek – een mix van autobiografie, reisverhaal en fictie – gaat ze onder meer terug in de tijd, naar de ontmoeting van haar ouders in de jaren zestig. De vreemdelinge, Claudia Durastanti (De Bezige Bij)

