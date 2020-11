3x boeken over ikigai: het Japanse levensgeluk

Ikigai: in japan betekent dit woord ‘een reden van bestaan’. Hetgeen wat voor jou het leven waard maakt; je passie. Drie boeken over het onderwerp.

Volgens Japanse traditie heeft iedereen een ikigai: een reden van bestaan. Héctor García en Francesc Miralles schrijven in hun boek dat het één van de geheimen van een lang, tevreden en gezond leven is, zoals de inwoners van Okinawa hun leven leiden. Op dit Japanse eiland vind je meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. De auteurs vertrokken naar dit eiland om honderden inwoners te interviewen, om zo te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven.

Ook Mitsuhashi noemt het in haar boek: ikigai is de reden om uit je bed te komen in de ochtend. Dit boek is erop gericht je eigen passie te vinden. Wat is je passie, welk levensdoel zou je willen najagen en hoe gebruik je deze kennis om gelukkiger te worden in het leven? Het hoeft niets groots te zijn. Het mag ook klein zijn, zoals het verzorgen van je tuin of het uitlaten van je hond.

Leuk hoor, je levensdoel bepalen. Maar hoe vind je die passie? In dit vervolg van Ikigai vind je een praktische gids om je ikigai ook daadwerkelijk te vinden. Het boek biedt verschillende routes met praktische oefeningen waarmee je doelen naar de juiste eind­bestemming worden gebracht. En tegelijkertijd zorgt deze methode ervoor dat je onderweg naar deze bestemming geluk en welzijn zult ervaren.

