3x boeken over tijdmanagement

Ondanks alle nieuwe technologieën is werken van negen tot vijf meestal nog de norm. Staar je niet blind op werktijden, maar probeer te doen wat op dat moment bij je past. Deze drie boeken vertellen er meer over.

In een wereld waar we constant bereikbaar moeten zijn en het overzicht verliezen in een overvolle agenda, zorgt Rick Pastoor ervoor dat we grip op de zaak hebben. Door de jaren heen ontwikkelde hij de werkmethode GRIP, waardoor je leert meer ruimte en rust in je werkweek te krijgen. Geen eindeloze theorieën, maar een duidelijk stappenplan zodat je efficiënter en effectiever aan het werk gaat.

Steeds meer mensen kampen met burn-outklachten – spanning op werk, keuzestress of hoge verwachtingen van het sociale leven. Het boek is niet alleen voor mensen die last hebben van een burn-out of een burn-out willen voorkomen, maar ook voor mensen die met meer energie willen leven. Nienke Thurlings zet je aan de hand van oefeningen en meditaties aan de slag om erachter te komen wat echt bij je past.

De methode Tijdsurfen van zenmonnik Paul Loomans bestaat uit zeven aanwijzingen die voortkomen uit ongeschreven tempelregels en vertaald worden naar een handleiding om vanuit rust te leven. Bijvoorbeeld het gebruik van intuïtie.

In Flow 1 schrijft Hedwig Wiebes over de vraag: hoe zinvol is de norm van vaste werktijden nog?

