Nu rivieren en meren steeds schoner zijn, raken meer en meer mensen aangestoken door het buitenzwemvirus. 3x boeken over wildzwemmen.

Steeds vaker zie je ze in meren, plassen, rivieren en zelfs grachten en kanalen: ‘wildzwemmers’ die soepel en kalm door het water glijden. Niet alleen in de zomer, maar ook op herfstige en winterse dagen. Het straalt een gevoel van vrijheid en lef uit dat aanstekelijk is. Als je de zwemmers onverstoorbaar hun slagen ziet maken in een ritme zonder haast, voel je zelf bijna de verkwikking die het hen brengt.

Duik erin – Zwemmen voor meer rust, vrijheid en energie – Alexandra Heminsley

Alexandra dacht dat ze kon zwemmen, totdat ze de zee in dook en ontdekte dat ze het minder goed kon dan ze dacht. Ze besloot haar watervrees te lijf te gaan tijdens een zware periode van ivf-behandelingen. Uiteindelijk behaalde ze een persoonlijke triomf door in de Ionische Zee naar Ithaka te zwemmen.

Je kunt het boek hier bestellen.

Wild swim – Kate Rew

In deze gids neemt Kate Rew, oprichter van de Outdoor Swimming Society, je mee op reis door Engeland, op zoek naar de mooiste plekken om wild te zwemmen. Een verzameling van meer dan 300 zwemplekken, met foto’s van Dominick Tyler én een handige kaart.

Je kunt het boek hier bestellen.

De uitweer – Amy Liptrot

In haar autobiografische roman ‘De uitweer’ keert Amy Liptrot terug naar de Orkney-eilanden van haar jeugd. Zwemmen in open water speelt een belangrijke rol bij het herstel van haar alcoholverslaving.

Je kunt het boek hier bestellen.

*Naast boeken over wildzwemmen, schreven we ook over waarom het zwemmen in open water zo gelukkig maakt.