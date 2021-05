5 boeken over gezond egoïsme

Hoe kan het dat we zo vaak de ander prioriteit geven, terwijl we eigenlijk zelf ook wel aandacht en zorg kunnen gebruiken? Hoog tijd voor wat gezond egoïsme, vindt coach en schrijver Inger Strietman.

Voldoende ontspannen, dingen doen waar je energie van krijgt, kiezen voor een omgeving waarin je je lekker voelt en je vrij voelen om echt je eigen keuzes te maken. Dat waren precies de dingen die ik nodig had. Of beter gezegd: wie ik nodig had. Mezelf dus.

In mijn boek Mag ik even mijn aandacht noem ik dit ‘gezond egoïsme’. Het betekent dat je van kiezen voor jezelf bewust een prioriteit maakt. Dat je om anderen geeft én om jezelf. We delen nog meer boeken die je helpen bij dat ‘gezonde egoïsme.

5 boeken over kiezen voor jezelf

Mag ik even mijn aandacht – Inger Strietman

In een pragmatische, no-nonsense-schrijfstijl legt Inger Strietman uit waarom gezond egoïsme zo belangrijk is en hoe je dit kunt toepassen in je dagelijks leven.



In dit boek legt Inger Strietman uit wat er écht toe doet in het leven.



Het denkmechanisme van een mens is wat klauwen zijn voor een beer, schrijft auteur, coach en spreker Jan Bommerez in zijn boek Minder moeten, meer flow. ‘Het is een overlevingsinstrument. Een instrument dat pas zeer recent in de evolutie is ontstaan. En dat we nog niet echt hebben leren gebruiken. Zijn boek gaat over dit denkmechanisme, en hoe het ons soms in de weg kan zitten.



In dit boek wordt uitgelegd wat hoogsensitiviteit is, hoe je het kunt herkennen en hoe je om kunt gaan met de problemen die hoogsensitieve personen soms, maar zeker niet altijd ervaren.

‘Jezelf liefhebben en accepteren vraagt grote moed,’ schrijft onderzoekshoogleraar Brené Brown in haar boek. ‘In een maatschappij die zegt ‘Stel jezelf op de laatste plaats’, zijn van jezelf houden en jezelf accepteren bijna revolutionair. Vragen om datgene waar jij behoefte aan hebt, is een van de moedigste dingen die je kunt doen.’

Fotografie Naghme Kn/Unsplash.com