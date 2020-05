5 leestips van bookstagrammer @booksanddreamsnl

Monisha van Heteren (28) is bookblogger en bookstagrammer. Met haar site en Instagram-account wil ze jongeren en volwassen weer (of meer) aan het lezen krijgen, omdat ze het zo’n fijne manier van ontspanning vindt, als je jezelf er de tijd voor gunt.

Mijn duistere Vanessa – Kate Elizabeth Russell

Mijn duistere Vanessa is een ingrijpend roman over de 15-jarige Vanessa die een relatie krijgt met haar 42 jaar oude leraar Engels, Jacob Strane. Door de ogen van Vanessa lees je over het heden, en het verleden toen de relatie ontstond. Het is een fascinerend, ingrijpend en tegelijkertijd beangstigend boek dat je in een ruk wilt uitlezen.

De bekentenis – Jessie Burton

De bekentenis van Jessie Burton is een prachtig geschreven historische roman over liefde, vriendschap, ouderschap en vrijheid, en houdt je vast in zijn greep tot de laatste pagina. Dat komt mede door de indrukwekkende personages. In dit verhaal volg je Rose die op zoek is naar antwoorden over haar moeder, die verdween toen Rose een baby was. De vrijgevochten schrijfster Constance Holden is naar verluid de laatste die haar heeft gezien. Zal de ooit zo beroemde auteur Rose antwoorden kunnen geven waar ze zo naar verlangt? Als je een liefhebber bent van historische romans, dan is De bekentenis wat mij betreft absoluut een must read.

De Bromance boekenclub – Lyssa Kay Adams

Als je zin hebt in een humoristische en luchtige feelgood-roman, dan is De Bromance boekenclub van Lyssa Kay Adams een aanrader. In dit verhaal volg je Gavin die getrouwd is met Thea. Het probleem: zijn vrouw is hem helemaal zat. In een wanhopige poging om zijn huwelijk te redden, wendt Gavin zich tot zijn vrienden. Zij hebben de perfecte oplossing voor Gavin: de Bromance Boekenclub.

Girl, stop apologizing – Rachel Hollis

Heb je weleens het gevoel dat je niet volledig durft te laten zien wie je bent? Dat je meer in je mars hebt, maar bang bent om te falen of om het niet goed te doen? Gelukkig ben je niet de enige. In het non-fictie boek Girl, stop apologizing toont auteur Rachel Hollis hoe we onze hoop, verlangens en doelstellingen kunnen leren (h)erkennen. Ze benoemt valkuilen die ons belemmeren onszelf te zijn, maar laat ook zien welke vaardigheden nodig zijn om de best mogelijke versie van jezelf te worden.

De waarheid – Colleen Hoover

Een thriller kan in mijn lijstje niet ontbreken. De waarheid van Colleen Hoover is wat mij betreft een dikke aanrader. In dit verhaal volg je auteur Lowen die een aanbod krijgt dat ze niet kan afslaan. Jeremy, de man van wereldberoemd schrijfster Verity, huurt Lowen in om de laatste boeken in de succesvolle serie van zijn vrouw te schrijven. Verity is door een ernstig ongeluk zelf niet meer in staat dit te doen. Aan de hand van een onafgemaakte autobiografie leert Lowen Verity steeds beter kennen. Dit manuscript onthult de meest verschrikkelijke dingen. Want wat is er eigenlijk echt gebeurd wat Verity’s ongeluk destijds heeft veroorzaakt? Dit boek heeft me de stuipen op het lijf gejaagd!