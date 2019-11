Tegenwoordig zijn er genoeg plantaardige recepten om mee aan de slag te gaan in de keuken, waardoor vegan koken en eten steeds makkelijker wordt. 5 x vegan kookboeken die ons opvallen.

Easy vegan – Living the green life – Sanne van Rooij

Sanne van Rooij van het plantaardige platform Living the green life laat in dit kookboek zien hoe je vegan, gezond én lekker kunt eten. Er staan niet alleen recepten in voor iedere maaltijd, maar ook handige on-the-go tips voor de drukkere dagen.

Het boek is hier te bestellen.

VEGAN – Het kookboek – Jean Christian Jury

Het kookboek van een vegan en raw-foodchef uit Toulouse. Jury heeft meer dan twintig jaar reis- en kookervaring en opende zijn eerste vegan restaurant in 2008. In VEGAN vind je meer dan 450 recepten voor plantaardige voor-, hoofd- en nagerechten, geschikt voor iedere thuiskok.

Het boek is hier te bestellen.

Vegan 100 – Gaz Oakley

Zou je je graag wat meer willen verdiepen in vegan eten, maar weet je nog niet hoe? Gaz Oakley, bekend van het Instagramaccount @avantgardevegan, helpt je verder met honderd lekkere gerechten. Recepten voor ontbijt, goede soepen en salades en originele hoofd- en bijgerechten. Zelfs de vegan junk food, zoals burgers en chili-dogs, komt aan bod.

Het boek is hier te bestellen.

But I could never go vegan! – Kristy Turner

Blogger en auteur Kristy Turner laat je in dit Engelse kookboek graag zien hoe lekker vegan eten kan zijn. Met 125 recepten voor elk moment van de dag wil ze de beginnende of doorgewinterde vegan kennis laten maken met de veganistische levensstijl. En nee, met vegan ijs, kaas en plantaardige burgers is dat niet saai.

Het boek is hier te bestellen.

Oh she glows – elke dag – Angela Liddon

Vegan koken moeilijk? Volgens foodblogger Angela Liddon helemaal niet. Met meer dan 100 recepten laat ze zien dat vegan eten gewoon heel lekker kan zijn. Van een gazpacho tot kokosslagroom en van salade met currykikkererwten tot de Oh Em Gee groenteburger.