5 x boeken die je reislustig maken

Eigenlijk hebben we altijd wel zin om op reis te gaan en nieuwe dingen te ontdekken, maar soms gooien verantwoordelijkheden, tijdgebrek en hoge kosten roet in het eten. Hoe fijn is het dan dat je er een boek bij kunt pakken dat je dat gevoel van avontuur geeft? Van die verhalen waarvan het voelt alsof jij óók die mooie plekken bezoekt, die nieuwe gerechten proeft, en die bijzondere mensen ontmoet. We delen vijf favorieten.

Paulo Coelho neemt de lezer mee op een reis waar voor iedereen wel een wijze les uit te halen is. Het verhaal draait om een schaapherder, Santiago, die over een schat droomt. Hij ontmoet meerdere mensen die hem vertellen dat hij naar deze schat op zoek moet – maar hoe, dat mag hij zelf uitvogelen. Santiago besluit zijn schapen te verkopen en op reis te gaan. Vanaf dat moment kom je als lezer mooie lessen en woorden tegen, zoals deze bijvoorbeeld: ‘It’s the simple things in life that are the most extraordinary; only wise men are able to understand them.’

De pelgrimstocht Camino de Santiago, van het Franse dorpje Cluny naar Santiago de Compostela in Spanje, is één van de bekendste tochten van Europa. Een bijzondere reis die je niet zomaar even maakt. In Camino willen de Amerikaanse kunstenares Zoë en de Engelse ontwerper Martin beide een nieuwe start maken, en besluiten de zware tocht te lopen. Hier komen ze niet alleen elkaar, maar ook zichzelf tegen. Op een humoristische wijze komen de thema’s vriendschap, liefde, familie en de grote uitdagingen van het leven aan bod. En wie weet gaat het na het lezen van dit boek bij jou ook wel kriebelen om de wandelschoenen uit de kast te trekken.

Een bundeling literaire reisverhalen over de meest uiteenlopende plekken van over de hele wereld. Je wordt door Tommy Wieringa meegenomen naar onbekende gebieden in Azië, Afrika en op de Caribische eilanden, maar ook dichter bij huis: in Frankrijk, bijvoorbeeld. Met de beschrijvingen van deze avontuurlijke reizen met een soms filosofische boodschap, bespaar je jezelf een jetlag maar ben je wél weggeweest.

Deze mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. In Eten, bidden, beminnen heeft de dertigjarige Elizabeth Gilbert alles wat ze zich maar kan wensen: een succesvolle carrière, een echtgenoot en een huis. Toch mist ze iets, en wordt ze overspoeld door verdriet en verwarring. Ze besluit op reis te gaan om te ontdekken wat ze anders wil. In het verhaal word je meegenomen naar Italië, India en Indonesië en word je aangespoord ook na te denken over de vraag: wat zou er anders kunnen?

Literair schrijver Arthur Japin gaat vaak op reis om onderzoek te doen voor zijn verhalen en boeken. Deze reizen legt hij vast: in dagboeken, in columns, in kranten of gewoon, voor zichzelf. Nu zijn alle verhalen samen gebundeld tot één boek. Japin neemt je als lezer mee naar onder andere Patagonië, Kenia, de Verenigde Staten en de Alpen. Als je al liefhebber bent van Japin’s werk, is deze bundel extra mooi, vanwege de connectie met zijn bekende werken die je in deze avontuurlijke verhalen tegenkomt.

Tekst Quirine Brouwer Fotografie Prescott Horn/Unsplash.com