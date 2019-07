5 boeken waar we ons op verheugen in augustus

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Naar deze boeken kijken we uit in augustus.

Journalist Annemiek Leclaire (die ook vaak voor Flow schrijft) onderzoekt in dit boek waarom we in deze maatschappij allemaal zo veel moeten – met stress, spanning en burn-outs tot gevolg. Kunnen we niet gewoon af en toe een beetje minderen? Ze besluit te gaan ‘ontploeteren’, en vertelt in dit boek over haar persoonlijke zoektocht. Ze praat met wetenschappers over meer rust, plezier en betekenis in je leven brengen, en hoe we door minder te moeten, meer kunnen leven.

Minder moeten, meer leven van Annemiek Leclaire verschijnt op 30 augustus 2019 bij Ambo|Anthos.

Deze Amerikaanse klassieker bestaat uit de jeugdherinneringen van Norman Maclean, die hij doorbracht in een natuurgebied in Missoula, Montana. Met een beroemde eerste zin: ‘In onze familie bestond er geen duidelijk scheidingslijn tussen religie en vliegvissen.’ Maclean beschrijft de ingewikkelde relatie tussen zijn vader, broer en hemzelf in een lyrische stijl.

Er stroomt een rivier doorheen van Norman Maclean verschijnt op 1 augustus bij Van Oorschot.

Julia’s wereld is compleet ingestort: haar vader is overleden, haar oma verliest haar geheugen en haar relatie is verbroken. Ze besluit het helemaal anders te gaan doen en gaat aan de slag als psycholoog in een verzorgingstehuis in Zuid-Frankrijk. Hoewel ze eerst lichte afgunst voelt voor de oude bewoners van Les Tamaris, ziet ze langzaam in dat ze veel kan leren van de lange, rijke levens van deze mensen. Een echte feelgoodroman, heerlijk om te lezen aan het strand.

Ooit zul je het begrijpen van Virginie Grimaldi verschijnt op 1 augustus 2019 bij Xander Uitgevers.

Een jonge nachtbewaakster moet de camerabeelden van een verpakkingsfabriek in de gaten houden. Een saai baantje, want er gebeurt nooit iets. Dan is er ineens het gerucht dat er een wolf op het terrein is binnengedrongen. Maar is hij wel echt? En is hij gevaarlijk? Dit verrassende verhaal is een pleidooi voor nieuwsgierigheid in plaats van angst.

Hier is alles nog mogelijk van Gianna Molinari verschijnt 20 augustus 2019 bij de Wereldbibliotheek.

De tweeling Een en Twee zijn onafscheidelijk. Twee denkt dat ze de hele wereld aankan: ze is immers nooit helemaal alleen. Tot Een een eind aan zijn leven maakt, en Twee alleen achterblijft. Ze verschanst zich in zijn appartement en denkt na over wat er misliep, maar ook over afhankelijkheid en rivaliteit. Een indringend verhaal over hoe het is als de belangrijkste persoon in je leven ineens wegvalt.

Waar ik liever niet aan denk van Jente Posthuma verschijnt op 22 augustus 2019 bij Uitgeverij Pluim.