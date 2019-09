nieuwe boeken in oktober

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Naar deze boeken kijken we uit in oktober.

Ben je klaar voor een flinke dosis nostalgie en een kijkje in de fascinerende wereld van drugs en rock-‘n-roll van de jaren 70? Jarenlang waren Daisy Jones & The Six de meest populaire rockband ter wereld. Tot ze ineens uit elkaar gingen, zonder uitleg. Nu, jaren later, doen ze eindelijk hun verhaal. Maar iedereen herinnert zich de gebeurtenissen van toen anders.

Daisy Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid verschijnt op 11 oktober bij Ambo|Anthos.

Een emotioneel debuut over wat het betekent om vrouw te zijn. Emilie Pine schrijft op een eerlijke en rake manier over onderwerpen als de rouw van onvruchtbaarheid, taboes op het vrouwelijke lichaam en seksueel geweld. Dit boek schudt je wakker, maar stelt je ook gerust.

Alles wat ik niet kan zeggen van Emilie Pine verschijnt 15 oktober bij Nieuw Amsterdam.

Eén huis, twee vrouwen. In 1953 heeft de jonge Everleigh Applegate alles waar ze van droomde: ze is gelukkig getrouwd, pril zwanger. Tot een tornado alles afpakt wat ze liefheeft. Zeven jaar later bloeit er voorzichtig iets op tussen haar en een oude schoolvriend, Don Callahan. Maar Everleigh’s geheim staat tussen haar en haar toekomst. Jaren later erft Beck Holliday een prachtige villa van ene Everleigh, die ze zou moeten kennen maar geen herinneringen aan heeft. Dit zet een serie onverwachte gebeurtenissen op gang. De vrouwen leren, enkel gescheiden door tijd, in hetzelfde huis zichzelf en de liefde kennen.

Het huis op nummer 7 van Rachel Hauck verschijnt op 8 oktober bij KokBoekencentrum.

De wereld wordt steeds minder donker. Tachtig procent van de bevolking in Noord-Amerika kan ’s nachts de Melkweg niet meer zien. Het groeiende aantal straatlantaarns, schermen en andere lichtbronnen verblinden ons zicht op de sterren. Wat is het effect van al dat kunstmatige licht op mensen en dieren?

Auteur Sigri Sandberg is altijd bang geweest in het donker. Toch fascineert het haar, en ze is van plan de duisternis te doorgronden tijdens een reis naar de bergen, midden in de winter. Is de duisternis waar ze altijd zo bang voor is geweest, misschien belangrijker voor ons dan gedacht?

Het belang van duisternis van Sigri Sandberg verschijnt 25 oktober bij de Vrije Uitgevers.

Chicago, 1985. Yale’s carrière als kunstverzamelaar bij een museum loopt op rolletjes, maar om hem heen sterven zijn vrienden een voor een als gevolg van de aidsepidemie. Uiteindelijk is hij alleen nog over met Fiona, het jongere zusje van zijn vriend Nico die ook aan aids overleed. Dertig jaar later overdenkt Fiona de verwoestende effecten die aids heeft gehad op haar leven, terwijl ze in Parijs op zoek gaat naar haar dochter die haar niet meer wil spreken.

Een stralende toekomst van Rebecca Makkai verschijnt 1 oktober bij Nieuw Amsterdam.

Deze autobiografische roman gaat over de thema’s broederliefde, rouw, verbondenheid en familie. Het volgt de broers Olmo en Diego, die na hun dood bij hun grootvader gaan wonen, in de bergen van de Valle d’Aosta. Ze hopen hier rust te vinden, maar bij Diego worden de emoties alleen maar heftiger. Zijn dertienjarige broer Olmo ziet hem steeds verder wegglijden, maar kan hij hem wel helpen?

Het licht van de nacht van Emanuele Altissimo verschijnt 29 oktober bij uitgeverij Signatuur.