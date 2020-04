9x Feelgood boeken voor ontspanning

Omdat afleiding en ontspanning op dit moment erg welkom zijn in wat lege uurtjes: een rijtje met feelgood boeken die fijn zijn juist in deze tijd.

Het zwembad – Libby Page

Rosemary woont haar hele leven al in Brixton, een wijk in Londen. Maar haar buurt is niet meer hetzelfde als vroeger; de bibliotheek is dicht, de kruidenier is veranderd in een trendy bar en haar man George is overleden. Gelukkig is er nog het zwemmen, waar ze vooral nog plezier aan beleefd. Als ook het buitenzwembad van Brixton lijkt te sluiten, besluit Rosemary, samen met de net verhuisde Kate, zich in te zetten voor het behoud van deze belangrijke plek.

Het boek is hier te bestellen.

De blikman – Sarah Winman

Ellis en Michael sluiten vriendschap op hun twaalfde. Ze fietsen samen door de straten van Oxford, zwemmen in de rivier en ontdekken gedichten. Intussen proberen ze beide de vuisten van hun vaders te ontwijken en op een dag groeit de vriendschap uit tot meer. Tien jaar verder is Ellis getrouwd met Annie en is Michael verdwenen. Wat is er gebeurd? Een verhaal over liefde in al haar vormen.

Het boek is hier te bestellen.

Olive Kitteridge – Elizabeth Strout

Jolanda Dreijklufft, managing editor, over dit boek (en de schrijver): “Het was een jaar waarin ik meer tijd had en nam om te lezen. Een jaar ook waarin ik nieuwe schrijvers ontdekte (waarom had ik nooit eerder iets van Colm Tóibín of Haruki Murakami gelezen?!) van wie ik vaak meteen meerdere titels las. Zo stuitte ik via collega’s op het mooie Ik heet Lucy Barton van de Amerikaanse Elizabeth Strout, ging ik meteen door met The Burgess boys en las ik daarna het verslavende Olive Kitteridge. In dertien schijnbaar losse verhalen staat de gepensioneerde wiskundelerares Olive Kitteridge centraal. Alle verhalen samen geven een beeld van haar leven en de mensen om haar heen in een lieflijk plaatsje aan de Amerikaanse oostkust. Als serie verfilmd, ontdekte ik, de dvd ligt klaar.”

Het boek is hier te bestellen

De moord op commendatore (2 delen) – Haruki Murakami

Jolanda: “Hoewel veel mensen om me heen fan zijn van de Japanse Haruki Murakmi, had ik nooit iets van hem gelezen. Nadat ik in Japan had gereisd, werd ik extra nieuwsgierig en begon ik in zijn nieuwste boek, een project meer, zo’n duizend pagina’s in twee delen. In grote lijnen gaat het over een 36-jarige portretschilder die is gescheiden, Tokio heeft verlaten en tijdelijk op een huis in de bergen past van een bekende bejaarde schilder. Hij heeft een painter’s block dat uiteindelijk doorbroken wordt. Er gebeurt niet veel, maar tegelijkertijd van alles – en soms is dat heel bizar. Beetje vaag? Toch is dit echt een aanrader. Het verhaal, de setting, de beschrijvingen en de dialogen, alles beviel me en had bovendien een heel rustgevende uitwerking. Prachtig vertaald door Elbrich Fennema en Luk Van Haute.” (Atlas Contact)

Deel 1 is hier te bestellen.

