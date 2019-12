Bentes favoriete boeken van 2019

Welke boeken die we het afgelopen jaar lazen, zijn ons het meest bijgebleven? We delen de favorieten van de Flow-redactie. Deze keer de vijf van online editor Bente.

Becoming – Michelle Obama

“Ik lees eigenlijk nooit biografieën, maar ik hoorde zo veel goede verhalen over dit boek dat het me nieuwsgierig maakte. Wat ben ik blij dat ik het gelezen heb. Het is bijzonder om een kijkje achter de schermen te krijgen van het zware presidentschap en de opbouw daar naartoe. Dat we dit verhaal lezen vanuit het perspectief van de eerste donkere first lady, maakt het boek nog specialer. Mooi ook om te lezen over haar persoonlijke leven, en de lessen die ze daaruit haalde. Alleen maar ontzag voor Michelle Obama.”

Je kunt het boek hier bestellen.

Alleen op de wereld – Hector Malot

“Ik las Alleen op de wereld tijdens het lopen van een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, 800 km door Spanje. In dit klassieke kinderboek wordt de 8-jarige vondeling Rémi door zijn stiefouders aan straatmuzikant Vitalis verkocht. Daarmee begint een lange zwerftocht door het 19e-eeuwse Frankrijk, waarin hij er na de dood van Vitalis helemaal alleen voor komt te staan. Er zaten behoorlijk wat overeenkomsten in de zwerftochten van Rémi en mij, en daarom raakte dit boek me zo tijdens mijn wandeling. Ik las het iedere avond in mijn slaapzak, vaak met een zaklamp omdat het licht al uit was gedaan in de slaapzaal. Als ik een zware dag had gehad, putte ik er troost uit. Op de lichte dagen maakte het me nog dankbaarder voor alles wat ik die dag had meegemaakt.”

Je kunt het boek hier bestellen.

Het vogelhuis – Eva Meijer

“In dit boek vertelt Eva Meijer het verhaal van Len Howard (1894-1973) die de tweede helft van haar leven doorbracht in een klein, afgelegen huisje op het Engelse platteland, waar ze onderzoek deed naar vogels en hier twee internationale bestsellers over schreef. Ze observeerde de vogels op basis van vertrouwen, en bouwde zo een band op met de kleine schepsels. Ik vond het niet alleen interessant om te ontdekken hoe bijzonder vogels eigenlijk zijn, en vooral hoe leergierig, maar raakte er ook compleet ontspannen van. Doe mij ook maar zo’n huisje op het platteland.”

Je kunt het boek hier bestellen.

Lees ook: Bente breit: een deken in één weekend

Aan het einde van de wereld – Kristin Hannah

“Ik heb een zwak voor de boeken van Kristin Hannah. Ze schrijft zo prettig en haar verhalen raken me keer op keer. In haar nieuwste verhaal besluit een gebroken gezin naar Alaska te verhuizen in de hoop daar hun rust weer te vinden. In het begin gaat dat goed. De nachtmerries en woedeaanvallen van oorlogsveteraan Ernt nemen af, en moeder en dochter wennen langzamerhand aan de plek die aanvoelt als het einde van de wereld. Maar als de winter intreedt met zijn koude dagen en nachten, gaat het slechter en slechter met Ernt, en de twee vrouwen moeten op zoek naar een manier om de steeds groter wordende problemen het hoofd te bieden.”

Je kunt het boek hier bestellen.

Het puttertje – Donna Tartt

“Collega Quirine en ik kunnen uren praten over boeken en we zijn er inmiddels achter dat we vaak van dezelfde thema’s en schrijvers houden. Ze introduceerde me dit jaar aan Donna Tartt. Ik was eerst nog sceptisch. Haar boeken zijn enorm dik en ik was bang dat het te zware kost was. Na het lezen van Het puttertje heb ik al die vooroordelen over boord gegooid. Wat kan deze vrouw verhalen scheppen. Nu ben ik groot fan van (familie)romans die een bepaalde traagheid in zich hebben.”

Je kunt het boek hier bestellen.

*Meer boekentips van de redactie vind je hier.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Clay Banks/Unsplash.com