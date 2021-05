Beter voor jezelf zorgen: 3 boekentips

Worstelingen, onzekerheden, angsten: vaak komen we ze liever niet onder ogen en praten we er nog minder over. Maar eerlijk zijn naar jezelf – en je zorgen delen met anderen – is de eerste stap naar beter voor jezelf zorgen, leerde journalist Otje van der Lelij. Vooral in lastige tijden. 3 boekentips om beter voor jezelf te zorgen.

Klachten die je hebt als je je psychisch minder goed voelt, worden vaak ongemerkt groter. Psychiater Van der Bend gebruikt de metafoor van de mentale batterij. “Die kun je vergelijken met de batterij van je mobiele telefoon: helemaal vol is vijf streepjes, bijna leeg is één zwart of rood streepje. Als je batterij leeg raakt, gaat je lichaam signalen afgeven zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, somberheid en lichamelijke klachten. Als je niet naar deze signalen luistert en ernaar handelt, blijft je energieniveau dalen en bereik je uiteindelijk een punt waarop je niet meer goed functioneert.”

Je krijg een burn-out of depressie. “Vaak gaan mensen door tot ze echt niet meer kunnen. Dat is jammer en niet nodig, want hoe dieper je zakt hoe langer het duurt voordat je weer in goeden doen bent,” aldus Van der Bend. Het is verstandiger om wat eerder in de spiegel te kijken: eigenlijk gaat het helemaal niet goed. Ik ben moe, gestrest, mijn spieren zitten vast. Daar mag ik best iets mee doen.

Met kleine interventies kun je je mentale batterij al opladen. Van der Bend: “Het is een zoektocht omdat ieder mens anders is. Zo is niet iedereen even prikkelgevoelig. Mensen met een dik filter hebben minder last van prikkels uit hun omgeving, waardoor hun processor beschermd wordt tegen onzin en overbodige ruis, en er ruimte overblijft om na te denken. Mensen met een dun filter raken sneller overprikkeld en hebben meer tijd nodig om te herstellen.

Vergelijk het met een fruitschil: een kokosnoot kan veel meer hebben dan een perzikhuidje.” Om eerlijk te zijn naar jezelf is het goed om te weten hoe je in elkaar steekt; hoe prikkelgevoelig je bent en wat jou helpt om te herstellen. Kortom: ken je energievreters en energiegevers. Volgens Van der Bend hebben veel cliënten baat bij lichaamsbeweging en weinig alcohol drinken. En uit een grootschalige studie van University College London onder 18.000 mensen uit 135 landen blijkt dat lezen als het meest rustgevend wordt ervaren. Gevolgd door tijd in de natuur doorbrengen, alleen zijn, muziek luisteren, wandelen en een lekker warm bad nemen.

4 boekentips om beter voor jezelf te zorgen

De moed van imperfectie – Brené Brown

Brené Brown moedigt met haar boek de lezer aan om perfectionisme los te laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de ruimte te geven. In haar eigen, eerlijke en grappige taal beschrijft ze hoe moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen.

Het geschenk – Edith Eger

Dr. Edith Eger, therapeut en Holocaustoverlever, heeft deze praktische gids geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen.

Voel je beter – Tips en tools van een psychiater – Willem van der Bend

In zijn boek helpt Willem van der Bend je om beter in je vel te zitten. Mensen zijn namelijk vaak mentaal overbelast, zonder het zelf door te hebben. Hoe herken je de signalen en hoe kun je ze verhelpen?

Tekst Otje van der Lelij Fotografie Matt Seymour/Unsplash.com