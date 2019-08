6 boeken waar we ons op verheugen in september

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Naar deze boeken kijken we uit in september.

Journalist Hedwig Wiebes (die ook regelmatig voor Flow schrijft) neemt samen met haar vriend de impulsieve beslissing hun huis en spullen te verkopen, en met hun twee hondjes op reis te gaan in een oude Volkswagenbus. Hiermee hopen ze een gevoel van vrijheid te ervaren dat hen laat ontsnappen aan de hoge verwachtingen en vaste patronen waar we allemaal mee te maken hebben. Vinden ze het simpele leven waar ze zo naar verlangen?

Wat er is van Hedwig Wiebes verschijnt 3 september bij uitgeverij Ambo|Anthos.

De levens van Agnes Miller, een jonge zwarte vrouw, en James Vincent, een kind van gescheiden ouders uit een wit arbeidersmilieu, raken op onverwachte manier met elkaar vervlochten. In de jaren die volgen blijven ze elkaar tegenkomen – vanaf de burgerrechtenbeweging in de jaren vijftig tot aan het presidentschap van Obama. In De reizigers komen twee compleet verschillende Amerikaanse families – een donkere en een blanke – samen in een tijd waarin dat helemaal niet zo normaal is.

De reizigers van Regina Porter verschijnt 5 september 2019 bij uitgeverij De Bezige Bij.

Op aarde schitteren we even is een brief van een zoon aan zijn moeder die niet kan lezen. De zoon legt hun familiegeschiedenis vast op een indrukwekkende manier, waaraan duidelijk te merken is dat auteur Ocean Vuong van oorsprong dichter is. In de brief bespreekt de hoofdpersoon niet alleen de problematische maar onmiskenbare liefde tussen een alleenstaande moeder en haar zoon, maar doet hij ook onthullingen over zijn eigen leven die de thema’s ras, klasse en mannelijkheid onderzoeken.

Op aarde schitteren we even van Ocean Vuong verschijnt op 3 september 2019 bij uitgeverij Hollands Diep.

In Moeder af vertellen kinderen over hun moeder, die na een hersenbloeding compleet anders uit een coma komt en niet meer in staat is om te communiceren. Ze kenden haar als excentrieke en succesvolle modeontwerpster, die een druk leven leidde met hysterische kunstenaarsvrienden, wild uitgaansleven, en hectische baan. Nu moeten ze de vrouw die hen heeft opgevoed opnieuw leren kennen.

Moeder af van Fen Verstappen verschijnt 10 september 2019 bij uitgeverij Das Mag.

Een warme zomer in het jaar 1992, in een vergeten Franse vallei. Een jongen en zijn nichtje besluiten naar het nabijgelegen naturistenstrand te varen, in de hoop dat daar iets te beleven valt. Hier wordt de jongen voor het eerst verliefd en blijkt dit de zomer te zijn waarin zijn leven écht gaat beginnen. Een prachtige kroniek die goed het gevoel geeft van vergeten plekken en het opgroeien ver weg van de globalisatie.

De uitzichtlozen van Nicolas Mathieu verschijnt op 11 september bij uitgeverij J.M. Meulenhoff

De jaren vijftig. Twee achttienjarige jongens met heel verschillende achtergronden komen voor een keuze te staan: een burgermansbestaan of het avontuur zoeken in de muziek. Nederlandse Johan wil zijn gelovige ouders ontvluchten, Indische Chris wil zijn verleden achter zich laten maar botst met de Nederlandse mentaliteit. Beiden vinden vrijheid in rock-‘n-roll en traditionele Indische krotjong.

Blauwe zomer van Leo Blokhuis verschijnt 20 september 2019 bij uitgeverij Ambo|Anthos.

Bekijk ook onze boekentips van augustus, juli en juni.

Kijk hier voor alle actuele aanbiedingen en kortingscodes in de webshop.