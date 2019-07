Boeken waarin niet alles leuk is

Soms is lezen fijn om meer te leren over iets wat je zelf moeilijk kunt begrijpen – of om je eigen ervaringen in ander perspectief te zien. Vijf eerlijke boeken over mentale gezondheid.

Hanya Yanagihara wint er geen doekjes om en maakt in dit boek het leven niet mooier dan dat het is. Jude probeert samen met zijn drie beste vrienden zijn weg te vinden als jongvolwassene in New York, maar wordt geteisterd door zijn donkere verleden. Zijn vrienden proberen zijn pijn te verlichten, maar uiteindelijk kan alleen Jude zichzelf verlossen.

In dit autobiografische verhaal vertelt Susanna Kaysen over haar tienerjaren in een psychiatrisch ziekenhuis, waar ze werd gediagnostiseerd met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Ze vertelt op een eerlijke manier over de chaos in haar hoofd, en stelt de vraag: wat is gek en wat is normaal?

Esme Weijun Wang schrijft vanuit eigen ervaring over schizofrenie – niet alleen voor mensen die er zelf mee kampen, maar ook voor lezers die deze mentale ziekte beter willen begrijpen. Ze vermengt wetenschappelijke theorieën met haar eigen ideeën en ervaringen, en brengt zo een intiem en inzichtelijk boek over een ziekte die vaak niet begrepen wordt.

Auteur Sylvia Plath weet als geen ander wat het is om te kampen met een depressie, en waarschijnlijk komt dit rauwe portret van een jonge vrouw in New York daarom zo binnen. De ambitieuze Esther Greenwood probeert in de jaren vijftig haar droomcarrière te beginnen maar wordt nergens serieus genomen, waardoor ze steeds verder in een depressie wegzakt.

Striptekenaar Ellen Forney onderzoekt op een grappige en intieme manier haar bipolaire stoornis en de grens tussen ‘gek’ en ‘creatief’. Toen ze op haar dertiende de diagnose ‘bipolair’ kreeg, was ze doodsbang dat de medicijnen ten koste zouden gaan van haar creativiteit. In dit boek kijkt ze ook naar andere kunstenaars die mentale problemen hadden, zoals Vincent van Gogh en Sylvia Plath, en hoe dit hun werk beïnvloedde.

