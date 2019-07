Boekentip: De affichekoning

De Catalaanse kunstenaar Emilio Vilà (1887-1967) maakte in de roaring twenties de mooiste filmposters. Daarna raakte hij in de vergetelheid. Schrijver Eveline Stoel zet hem in haar boek De affichekoning opnieuw in de schijnwerpers.

In de tijd van de stomme film hingen de prachtigste kunstwerken van Vilà in Pathé en andere bioscopen. Hij schilderde hiervoor beroemde artiesten als Charlie Chaplin en Carmen Miranda. Zijn werk was geliefd onder de Parijse elite en Vilà begaf zich onder de filmsterren en politici van die tijd. Later ging hij ook aan de slag als reclameontwerper en portrettist, en daar won hij diverse prijzen mee.

Alles leek erop te wijzen dat Vilà de geschiedenis in zou gaan als een van de grootste Spaanse schilders uit zijn tijd. Maar het liep anders.

Vergeten museum

In deze tijd doet de naam Emilio Vilà bij nog maar weinig mensen een belletje rinkelen. Zijn werken die bewaard zijn gebleven, hangen in een klein museum in Llagostera, een Catalaans dorp op een uur afstand van Barcelona. Je kunt er alleen op afspraak heen en de entree is drie euro – maar het wordt zelden bezocht.

De vader van Eveline Stoel ontdekte dit museum veertig jaar geleden, en het verhaal van de man achter deze prachtige werken sprak haar zo aan dat ze het besloot op te schrijven. Ze hoopt Emilio Vilà hiermee de aandacht te geven die hij verdient, en zo ook het bestaan van zijn museum te redden.