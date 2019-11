Boekentip: Save the planet

Steeds meer mensen willen hun steentje bijdragen aan een beter milieu. Save the planet is een journal met tips over duurzaam leven en geeft ideeën om beter voor het milieu te zorgen.

De journal helpt je om een milieuvriendelijkere levensstijl aan te nemen. Je leert om je CO2-voetafdruk te verminderen, een leven zonder afval te leiden en een huis zonder chemicaliën te creëren. Daarnaast bevat de journal tips om je energieverbruik te verlagen, leer je hoe je water kunt besparen en hoe je je op een milieubewuste manier kunt kleden.

De geïllustreerde ecokaarten kun je uitknippen en in je huis neerzetten. Een leuke manier om je er steeds weer aan te herinneren het goede werk voort te zetten. Daarnaast is er op de lege pagina’s ruimte om je voortgang bij te houden. Op deze manier helpt de journal je met het leiden van een duurzaam leven.

Meer informatie over het boek Save the planet vind je hier.

