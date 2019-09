De Pilea op de redactie heeft vaak baby’s. Daar zóu je makkelijk een nieuwe plant van kunnen maken… als je groene vingers hebt.

En anders pak je het boek Stekken voeden groeien er even bij, want daarin lees je alles over opkweken, zelf stekken nemen, uitlopers laten wortelen, maar ook over snoeien en zelf potgrond maken.

Nieuwsgierig naar hoe planten stekken in z’n werk gaat? We schreven een spoedcursus planten stekken voor beginners.

Tekst Marije van der Haar-Peters, Ellen Nij Bijvank Fotografie Sarah Dorweiler/Unsplash.com