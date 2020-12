Boekentip: The Power of Now van Eckhart Tolle

Soms is er zo’n boek dat je leven verandert. Voor de vriendin van online editor Bente was dat het boek The power of now (De kracht van het nu) van Eckhart Tolle.

Bente: “Mijn vriendin en ik volgden dezelfde studie en die wilden we allebei cum laude afsluiten. Dat niet alleen, we legden onszelf druk op op ieder gebied van ons leven. Alles moest goed, beter, best en we deden het allemaal voor later. Want dan zou het leven echt beginnen, dan zouden we er de vruchten van plukken. Bij mij resulteerde dat in een burn-out en hoewel mijn vriendin overeind bleef, merkte ook zij dat dit niet de manier was om een leven te leven.

Nu, een paar jaar later, doen we het allebei helemaal anders. Ik vind middelmatig vaker goed genoeg, volg meer mijn gevoel en doe het rustiger aan. Zij luistert beter naar zichzelf, volgt niet meer de regels die de maatschappij ons zo kan opleggen en doet vooral haar eigen ding. Toen ik haar laatst weer sprak, noemde ze het boek The power of now van Eckhart Tolle.

Ze noemde het het laatste zetje dat ze nodig had om niet meer constant in de toekomst te leven, zoals we dat al die jaren hadden gedaan. Na het lezen van het boek besloot ze meer te genieten van het gewone, de kleine dingen, de normale dag. Ze wees een belangrijke baan af en pakte het vliegtuig naar een land ergens in Noord-Europa, om daar vrijwilligerswerk te doen. ‘Want,’ zo zei ze tegen me, ‘ik wil nu die reis maken en de toekomst wacht wel.'”

The power of now – Eckhart Tolle

Ik vind het mooi, als een boek zoiets met je kan doen. Maar waar gaat dit boek nu eigenlijk over? Over meer in het nu leven, dat staat voorop. Maar het gaat ook over ons rationele zelf. Wij zijn niet onze gedachten, en de auteur nodigt je in dit boek uit om jezelf te bevrijden van je verstand en dichter bij jezelf te komen. Op die manier maak je geen beslissingen meer die zijn gebaseerd op je ego en leef je meer vanuit je gevoel.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Sincerely Media/Unsplash.com