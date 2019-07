Boekentip: Volwassen worden is optioneel

Volwassen zijn: wat betekent dat nu eigenlijk? De wereld doet soms alsof het gelijk staat aan alles weten, je leven op orde hebben en geen fouten meer maken, maar de werkelijkheid is vaak een stukje anders. Illustrator Marloes de Vries (die ook regelmatig voor Flow illustreert) vatte het samen in herkenbare en grappige strips, met haar eerste boek Volwassen worden is optioneel.

Volwassen worden is wat je er zelf van maakt, volgens de boodschap van Marloes. Je hoéft het niet allemaal te weten en goed te doen. In meer dan 100 herkenbare strips laat ze zien hoe volwassen zijn voor iedereen wat anders betekent. Want ook als je al volwassen bent kun je soms geen plant in leven houden, of durf je niet verder over de toekomst na te denken dan wat je vanavond gaat eten.

In het boek wil Marloes ook tonen hoe je om kunt gaan met het beeld dat de wereld heeft van ‘volwassen zijn’: wat doe je met alle kritiek en hoe kun je jezelf wat meer omarmen, gewoon zoals je bent? Want ‘volwassen’ zegt vooral iets over de verwachtingen van je omgeving, en niet over wie je van binnen bent. En dat is prima.

Kijk hier voor meer informatie over Volwassen worden is optioneel (Blossom Books).

Illustraties Marloes de Vries