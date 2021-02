Boekentip: Wat er is van Hedwig Wiebes

Alle spullen én het huis verkopen, om op zoek te gaan naar een eenvoudiger leven. Dat is waar Wat er is van journalist Hedwig Wiebes over gaat.

Journalist Hedwig Wiebes (die ook regelmatig voor Flow schrijft) neemt een paar jaar geleden samen met haar vriend de vrij impulsieve beslissing hun huis en spullen te verkopen, en samen met hun twee hondjes op reis te gaan in een oude Volkswagenbus. Ze schrijft over hun ervaringen in het boek Wat er is.

Met dit avontuur hopen Hedwig en haar vriend te ontsnappen aan de hoge verwachtingen en vaste patronen waar we vaak mee te maken hebben en een gevoel van vrijheid te ervaren. Vinden ze het simpele leven waar ze zo naar verlangen, zelfs als ze daar ook van alles voor moeten loslaten en opofferen? Wiebes verhaal gaat over de behoefte aan een simpel leven, over dichter bij de natuur zijn, over tijd om te ontdekken wat je echt wilt en wie je bent. Maar het gaat ook over de soms onomkeerbare gevolgen van keuzes. Wij vonden het een inspirerend verhaal over identiteit, jezelf vinden en ontdekken wat je wil.

Wat er is van Hedwig Wiebes wordt uitgegeven bij uitgeverij Ambo|Anthos.

Tekst Quirine Brouwer Fotografie Olaf Hüttemann/Unsplash.com (openingsbeeld)