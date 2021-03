Boekentips: hier vinden jullie ze

Nu we niet meer door de boeken kunnen neuzen in de winkel, is het soms lastig om aan nieuwe boekentips te komen. We vroegen op Instagram waar jullie ze vinden.

We kwamen er al snel achter dat we niet de enige zijn die de boekhandels missen, maar dat er gelukkig ook nog genoeg plekken zijn om inspiratie op te doen. We zetten ze op een rijtje.

Volg boekaccounts op Instagram

Online aan boekentips komen is nog nooit zo makkelijk geweest als je af en toe ronddwaalt op Instagram. Niet alleen zijn er honderden (misschien wel duizenden) Nederlandse accounts te volgen die allerlei boekentips delen, ook boekhandels hebben vaak een Instagramaccount. Geef @paagman, @gianottenmutsaers of @scheltemaboekverkopers eens een follow.

Websites als Goodreads

Flow’s Bente is al jarenlang groot fan van Goodreads, en onze lezers blijkbaar ook. Je kunt er niet alleen bijhouden welk boek je gelezen hebt, welke je aan de kant hebt gelegd en welke je nog graag wilt lezen, maar je vindt er ook artikelen, lijstjes en interviews vol met boekentips. Omdat de website internationaal is, gaat het vaak wel om Engelse boeken. Andere websites over boeken:

Podcasts voor boekentips

Lezen we geen boeken, dan luisteren we naar boeken, of naar tips over boeken. Zo heeft Radio 1 een podcast over boeken, waarin iedere aflevering verschillende titels besproken worden. We vonden ook de podcasts Lees Dees, Onze Boekencast, Boeken FM en De Zelfhulpboekenclub.

Nieuwsbrieven

Wist je dat uitgevers vaak ook een eigen nieuwsbrief hebben (en sommige boekwinkels ook). Ben je fan van een bepaalde uitgever, abonneer je dan eens op hun nieuwsbrief. Zo krijg je wekelijks je boekentips binnen via de mail. Nog een optie die door een lezer werd genoemd: bel gewoon eens je boekhandel op om te vragen naar tips. Misschien kunnen ze je wel persoonlijk advies geven.

Nog meer boekentips

In onze nummers vind je natuurlijk ook boekentips. We hebben ook een speciale pagina gewijd aan boeken.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Kenny Luo/Unsplash.com