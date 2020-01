Soms lees je een pareltje dat nog lang blijft hangen. Omdat ineens het kwartje valt of iets moois aan het rollen is gebracht. 3 boekentips van de redactie.

A dictionary of color combinations, Haishoku Soukan

Karin Sonneveld, artdirector: “Laatst ontdekte ik een Japans kleurenboekje dat mooi is vanbinnen én vanbuiten. Het papier voelt heel zacht en fijn aan, en de inhoud kan ik nu al niet meer missen. Het zit boordevol verrassende maar altijd rake mini-moodboards die zijn gebaseerd op het werk van Sanzo Wada (1883-1967): een Japanse kunstenaar, leraar en kimono-ontwerper.

Bij elke kleur staan de kleurcodes bijgevoegd zodat je ze makkelijk digitaal kunt gebruiken. Naast de praktische informatie heeft iedere kleur ook een eigen naam gekregen – ik kan heel blij worden van namen als ‘dark greenish glaucous’, ‘sulphine yellow’ en ‘cinnamon buf’. Een boekje waar ik niet in uitgekeken raak. Misschien koop ik er stiekem nog wel een, zodat ik het altijd bij de hand heb.” (Seigensha Art Publishing)

Als adem lucht wordt, Paul Kalanithi

Sara Madou, journalist: “We klagen wat af over ouder worden en de vele nadelen daarvan, en ik deed daar altijd gezellig aan mee. Tot ik het boek van neurochirurg Paul Kalanithi las, die op zijn 36e de diagnose longkanker kreeg. In de tijd die hij nog had, ruim anderhalf jaar, schreef hij dit prachtige boek. Het staat vol wijsheden en inzichten die je leren om echt te genieten van het moment. Kalanithi nam zijn persoonlijke situatie als uitgangspunt, maar ook de verhalen van patiënten die hij in zijn carrière tegenkwam. Een behoorlijk confronterend boek, dat je niet gauw meer vergeet. Ik heb het al aan meerdere mensen cadeau gegeven.” (Hollands Diep)

Het geheim van langer leven, Dan Buettner

“Mensen die over de honderd worden en vol in het leven staan. Het fascineerde onderzoeker Dan Buettner zo dat hij afreisde naar hun woongebieden: Sardinië (Italië), Okinawa (Japan), Nicoya (Costa Rica) en Loma Linda (Verenigde Staten). Hoe blijven deze ouderen zo vitaal? Het geheim blijkt ’m te zitten in geruststellende, eenvoudige dingen zoals voeding – voornamelijk plantaardig en kleine porties. In beweging blijven, of het nou met tuinieren of wandelen is. Maar minstens zo belangrijk is hoe ze in het leven staan: al deze ouderen hebben een reden om op te staan. Dat varieert van een hobby, hechte familiebanden en goede vrienden tot bij een gemeenschap horen. Verbonden zijn met anderen en je dus nodig voelen, dát hebben alle honderdjarigen gemeen. Dit boek geeft je een warm gevoel over ouder worden, want ochtendgymnastiek met een groepje en een lees- of wandelclub zijn toch best fijn? En vergeet de borrel in het buurtcafé niet: alle oudjes namen elke dag een glas wijn.” (National Geographic i.s.m. Carrera), alleen tweedehands

