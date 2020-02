Soms lees je een pareltje dat nog lang blijft hangen. Omdat ineens het kwartje valt of omdat iets moois aan het rollen is gebracht. 3 boekentips van de redactie (deel 3).

Astrid van der Hulst, creative director: “Hoewel ik voor Flow werk en dus misschien beter zou moeten weten, kan ook ik af en toe stuiterend van de stress de slaap niet vatten. In mijn hoofd cirkelen dan alle dingen rond die ik nog moet doen, en ik voel me opgejaagd en rusteloos. Alles opschrijven op een to do-lijst werkt dan allang niet meer: die lijst is vaak lang en ik kan niet overzien wat belangrijk is en wat niet.

Van het boek Grip leerde ik dat je rust en richting kunt aanbrengen in je werkweek. In plaats van als een kip zonder kop van alles af te vinken, kies ik nu bewuster waar ik mijn tijd in stop. En als ik vrij ben, denk ik veel minder aan mijn werk. Naast tips om slim te werken, lees je ook hoe je een plan kunt maken om nog een aantal mooie dromen uit te laten komen in je leven. Zodat er niet weer een jaar voorbijvliegt en je denkt: had ik maar… Rick Pastoor is voor nu even mijn nieuwe held!”

Caroline Buijs, managing editor: “Dit boek las ik toen ik zestien was en het maakte een verpletterende indruk. Ik weet niet eens meer waar het precies over ging, maar wel dat ik na het lezen zeker wist dat ik later wilde gaan reizen. Als ik nu opnieuw de achterflap lees, vat deze zin denk ik samen waardoor dat kwam: ‘Een roman over hartstochtelijk levende mensen, neergezet in een wild en boeiend landschap onder zuidelijke zon.’ Door veel op reis te gaan, ben ik veel meer gaan durven en leerde ik dat ik me ook in totaal andere omstandigheden dan thuis kan redden.”

Jolanda Dreijklufft, managing editor: “Ze gaan over kunst, muziek, liefde, spijt, over oude en jonge mensen, en over wegrestaurants en de kleedkamer van de yogaschool: de odes die de Vlaamse auteur David Van Reybrouck sinds 2015 schrijft voor De Correspondent. Elke lofzang is verrassend, laat je anders kijken, maakt nieuwsgierig.

De pianomuziek die de jonge David opving uit een open raam in Brugge, wil je direct gaan beluisteren, de lunch met de ooit misgelopen liefde doet je mijmeren over hoe het in het leven kan gaan, de ode aan de troost ís troostend. Van Reybrouck schrijft het op in prachtige, heldere en rijke zinnen, en met humor en zelfrelativering. In het nawoord in deze bundel rept hij over een ‘uitdijend lijstje’ van mogelijke nieuwe onderwerpen. Graag! Voorlopig herlees ik zo af en toe een bestaande ode.”

Samenstelling Jolanda Dreijklufft