Wat zijn we extra dankbaar voor boeken deze dagen, om even te ontspannen en in een andere wereld te zijn. Hier zijn wat boekentips, vers van de pers.

Een goede buur?

In deze moderne Romeo en Julia komen twee gezinnen naast elkaar te wonen in een dorp buiten de stad. Achter gesloten deuren gebeurt meer dan je op het eerste gezicht zou denken. De eenzame Lena Gleeson zoekt toenadering bij de kille Anne Stanhope, maar die is niet bepaald toeschietelijk.

Het is aan Lena’s dochter Kate en Annes zoon Peter om de families samen te brengen, maar hun vriendschap krijgt een knauw door een tragedie die ze nog jarenlang zal achtervolgen. Dit boek laat je nadenken over hoe je terugkijkt op je jeugd nu je volwassen bent.

Vraag me nog eens, Mary Beth Keane, Signatuur



Zonder Sander

Als je eerder boeken van Verbogt hebt gelezen, weet je dat hij in zijn verhalen altijd op zoek is naar betekenis. De naamloze hoofdpersoon van Als je de stilte ziet is dat ook. Als in zijn jeugd Sander bij hen thuis komt wonen, verandert alles. Zijn moeder leerde hem het woord ‘pleegbroer’ en hij wil niets liever dan een goede band kregen met ‘pleeg’, zoals hij hem liefkozend noemt.

Toch lukt dat niet: er staat een geheim tussen hen in dat hem een leven lang achtervolgt. Als hij uit huis gaat, verliest hij ook zijn pleegbroer uit het oog. Dan begint de zoektocht: wie is hij zonder Sander?

Als je de stilte ziet, Thomas Verbogt (Nieuw Amsterdam)

Familiegeheim

De gegoede Weens-Joodse Rosenbaums weten niet wat ze aan moeten met hun zoon Viktor, die zich ontpopt als een patser slash rokkenjager die geen enkele studie afmaakt. Na de Anschluss in 1938 vindt hij zijn doel: hij probeert iedereen die hij liefheeft te beschermen met heldhaftige vindingrijkheid.

Precies 56 jaar later gaat de jonge Geertje Rosenbaum op zoek naar antwoorden rondom Viktor, de raadselachtige broer van haar grootvader over wie iedereen weigert te praten. In dit debuut in vijf delen is de invloed voelbaar die wereldschokkende gebeurtenissen nog generaties lang hebben op een familie – zo zijn er de gedragscodes waarmee iedereen zich staande houdt.

Bijzonder ook is de verbondenheid tussen de levenden en de doden, ook al hebben ze elkaar in het echte leven nooit gekend.

Viktor, Judith Fanto (Ambo|Anthos)



Fotografie Iñaki del Olmo/Unsplash.com