Boekentips voor de zomer van de redactie

Welke zomerboeken heb jij al gelezen? De redactie deelt 4 boekentips.

Cold comfort farm – Stella Gibbons

Rachel Lancashire, managing editor internationale Flow: “Een Britse cultklassieker waarvan ik nog nooit had gehoord, totdat mijn Engelse schoonmoeder vertelde hoe ze ooit hulpeloos van het lachen in een bushokje hing toen ze het las. Het verhaal gaat over de negentienjarige Flora, die berooid aanklopt bij haar vreemde familie op een afgelegen boerderij in Sussex, en hoe ze de boel eerst op z’n kop en vervolgens rechtzet. Vooral de zonderlinge tante Ada Doom is onvergetelijk. Het boek is niet vertaald, maar prima te volgen in het Engels – en er is een goede verfilming.” (Penguin Books)

Het zoutpad – Raynor Winn

Astrid van der Hulst, creative director: “Altijd als ik in Engeland ben, neem ik me voor ooit-ooit-ooit het South West Coastal Path te lopen. In Het zoutpad leggen Raynor Winn en haar man dit wandelpad van ruim duizend kilometer af. De aanleiding is verdrietig: ze staan op straat met schulden, en Raynors man bleek ook nog ernstig ziek te zijn. Ze komen erachter dat je niet zo veel nodig hebt, ontmoeten bijzondere mensen, hebben baaldagen maar ook magische dagen. Ik hield er dit inzicht aan over: mocht het helemaal mislopen in mijn leven, dan hoop ik dat ik net zo veel moed heb als Raynor. Dan ga ik met een rugzakje plus tent op pad en komt alles wel een soort van goed.” (Balans)

Daisy Jones & The Six – Jenkins Reid

Marije van der Haar-Peters, coördinerend eindredacteur: “De vorm van dit boek is bijzonder: leden van en betrokkenen bij de fictieve band Daisy Jones & The Six (die gelijkenissen vertoont met Stevie Nicks en Fleetwood Mac) vertellen in interviewfragmenten over hun roem en ondergang (iets met een onmogelijke liefde). Het verhaal speelt zich af in de seventies: drugsgebruik is aan de orde van de dag en soms stond je voor een keuze: de veiligheid van je relatie en gezin of het bitterzoete vrije leven. Hoewel de bandleden ieder hun eigen versie hebben van hoe het is gegaan, is het Jenkins Reid gelukt er één geheel van te maken. Ze overtuigt zelfs zo dat ik tóch even googelde: bestaat de band niet stiekem echt?” (Ambo|Anthos)

Salomons oordeel – Robert Vuijsje

Jolanda Dreijklufft, managing editor: “In zijn interviewserie in de Volkskrant praat Robert Vuijsje met meer of minder bekende Nederlanders van wie de ouders elders zijn geboren. Elke aflevering biedt weer een ander perspectief. Het maakte me nieuwsgierig naar Vuijsjes boek Salomons oordeel. Over een joodse man, zijn Surinaamse vrouw en hun puberzoon Salomon, die heftig op zoek is naar zijn identiteit als opgroeiende lichtbruine jongen in Amsterdam-Zuid. Waar voel je je thuis, hoe kijken anderen tegen je aan en hoe ga je daarmee om? Het is af en toe over de top, maar dankzij de humor, ironie en vaart geeft dat niks. Vader, moeder en zoon: ze raakten me alle drie en leerden me iets over de invloed die je familiegeschiedenis kan hebben op je doen en laten.” (Lebowski)

*Meer boekentips voor de zomer vind je hier en in Flow 6.

Samenstelling Marije van der Haar-Peters