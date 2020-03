Boekenweek 2020: dit is er te doen

Van 7 tot en met 15 maart is het weer Boekenweek. Wat is er tijdens deze week te doen?

De 85ste editie staat in het teken van rebellen en dwarsdenkers. ‘Het lef van schrijvers om taboes te doorbreken en een steen in de vijver te gooien, is van levensbelang voor onze samenleving. Daarom koesteren we de vrijheid die door schrijvers genomen wordt om tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te zijn, onaangepast en onafhankelijk,’ staat er op de website van Boekenweek.nl. Rondom dit thema zijn er weer genoeg activiteiten. We sommen er een aantal op.

Activiteiten tijdens Boekenweek 2020

Tournee van Annejet van der Zijl

Het boekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Annejet van der Zijl. Gedurende de hele week bezoekt ze verschillende boekwinkels, waar je een vraag aan haar kunt stellen of je boek kunt laten signeren. Kijk hier voor de agenda.

Lezing van Bas Heijne

Bij Paagman in Den Haag geeft de auteur van het boek Mens/onmens op 7 maart een lezing met aansluitend een signeersessie. Toegang is gratis en de lezing start om 13:00 uur.

Literaire wandeling

Boekhandel Scheltema organiseert samen met Booklovers’ Tours een literaire wandeling in Amsterdam, gewijd aan het Boekenweekthema. Meedoen kost € 19,50, de wandeling wordt onder meer gegeven op 7 maart in de namiddag.

Interview Paolo Cognetti

Zondag 8 maart zal Paolo Cognetti, schrijver van onder meer De acht bergen, aanwezig zijn bij Paagman in Den Haag. Hier wordt hij geïnterviewd over zijn nieuwste boek Zonder de top te bereiken, waarna een signeersessie volgt.

Lezing Griet op de Beeck

Auteur van onder meer het boek Kom hier dat ik u kus geeft op zondag 8 maart een lezing in Maastricht, om 14:00 uur in de Cellebroederskapel. Reserveren is verplicht.

*Meer evenementen tijdens de Boekenweek 2020 vind je op de officiële website.