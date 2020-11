Boektip: de kracht van breien

Breien is niet alleen werken met 2 pennen en een draad. Het brengt rust in lijf en hoofd en het verbindt. Loretta Napoleoni weet daar alles van en schreef er een boek over: de kracht van breien.

Online editor Bente: “Het heeft mij door mijn moeilijkste periodes heen geholpen, en ook tijdens de eerste lockdown bestelde ik tientallen bollen wol om de rust in mijn hoofd te bewaren. Het heeft iets rustgevends om een oeroud ambacht uit te oefenen. Het zachtjes tikken van de naalden tegen elkaar, het iets maken vanuit niets. En ook: je kunt de bezigheid niet versnellen.

Het gaat steek voor steek en vluchtiger dan dat kan niet. Dat zie je in de wereld van nu niet vaak meer, waar we maar 1 minuut over hebben voor het lezen van een artikel en waarin we saaie scènes het liefst overslaan op Netflix. Of erger: we haken af. Breien is voor mij de tegenhanger van de haastmaatschappij. En als het leven weer door raast en de enige constante verandering is, dan houd ik vast aan mijn set breinaalden alsof het een reddingsboei is. En dat is het ook.

Terrorisme-expert Loretta Napoleoni breit al haar hele leven en denkt daar hetzelfde over. Breien is troostrijk en zorgt voor rust in je hoofd. Meer dan dat: het is een prachtige metafoor van het leven. Ze schreef er een boek over.

De kracht van breien – Loretta Napoleoni

Napoleoni laat in dit boek zien dat de breikunst de mens hielp overleven, hoe vrouwen er geschiedenis mee schreven en elkaar daarbij van generatie op generatie kennis en levenslessen doorgaven. En het boek is ook meteen een persoonlijke ontdekkingsreis. Napoleoni deelt in De kracht van breien de lessen en adviezen van haar grootmoeder, die haar als kind het ambacht leerde, evenals een tiental eenvoudige succespatronen om meteen de draad op te pakken. (Uitgeverij Balans)

Je kunt het boek hier bestellen.

Meer blogs over breien vind je hier.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Rocknwool/Unsplash.com