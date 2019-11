Boektip: Literaire plekken

In Literaire plekken beschrijft reisjournalist Sarah Baxter 25 plekken die een belangrijke rol spelen in romans.

Soms lijken plaatsen in boeken nog echter dan op een foto, stelt ze: ‘Schrijvers weten locaties in inkt te vangen, inclusief hun geluiden, geuren en essentie: ze veranderen een leeg vel papier in een teleporteermachine voor onze fantasie.’

Van de winderige heidegebieden in Noord-Yorkshire uit Woeste hoogte (Emily Brontë) tot het Zuid-Indiase Kerala in De god van kleine dingen (Arundhati Roy): tijdens het lezen van dit boek voelt het alsof je er zelf rondloopt – ook dankzij de kleurrijke illustraties van de Britse Amy Grimes.

Je kunt het boek hier bestellen.

Fotografie Jenna Anderson/Unsplash.com