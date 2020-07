Boektip voor vegans: Jackfruit

Fruit als vleesvervanger? Ja, het kan echt. In Jackfruit vind je heel veel receptideeën met deze – vlezige – tropische vrucht in de hoofdrol.

Denk aan vegan spiesjes of een BLT-sandwich. Of maak jackfruitspread: laat een blikje jonge jackfruit uitlekken, spoel de stukjes af en trek ze met twee vorken uit elkaar. Doe de jackfruit in de kom van de keukenmachine en maal fijn. Voeg ondertussen de rasp van 1 citroen, 4 el taggiasche olijven, 3 el dragon, 1 el karwij- of dillezaad, 1 el geraspte mierikswortel en een snuf cayennepeper toe. Meng er 4 el (vegan) mayonaise doorheen en naar smaak zout en peper. Jessica Lek, € 14,95 (Good Cook)

Je kunt het boek hier bestellen.

In Flow 5 vind je een verhaal over de opkomst van vegan.

Tekst Rosa Dammers, Ellen Nij-Bijvank Fotografie Ramiro Mendes/Unsplash.com